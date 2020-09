De regering-Di Rupo wacht federale en Europese relanceplannen af, zegt Olivier Mouton van Le Vif/L'Express.

De regering-Di Rupo zit goed een jaar in het zadel. Veel potten heeft ze nog niet gebroken, zegt Olivier Mouton, politiek redacteur bij Le Vif/L'Express. 'Men had van deze regering veel ambitie verwacht, want de sociale, economische en ecologische noden zijn groot in Wallonië.' Verzachtende omstandigheid, uiteraard: de coronacrisis. 'Die werd redelijk goed aangepakt. Christie Morreale (PS) ligt niet onder vuur zoals haar Vlaamse evenknie Wouter Beke (CD&V). Met minder middelen dan Vlaanderen zijn ze er redelijk goed in geslaagd deze crisis te beheren en er een sociaaleconomisch antwoord op te bieden.' Een crisis 'redelijk goed' beheren is echter onvoldoende in het licht van de nijpende noden, weet Mouton. 'Di Rupo reageerde door begin deze zomer Get Up Wallonia te lanceren. (grinnikt) In het Engels, ja. Maar niemand weet eigenlijk wat dat plan betekent. Het grote probleem is dat het weer een rondje consultaties en studies aankondigt. De diagnose is nochtans bekend, vindt zowat iedereen, en het is nu tijd voor actie.' Zo lijkt de vrees uit te komen die leefde bij de installatie van de regering-Di Rupo: dat Elio Di Rupo, die al sinds begin de jaren 1990 meedraait aan de top van de Belgische politiek, niet meer de man is om een toekomstvisie voor Wallonië uit te dragen. 'Di Rupo heeft het imago van een degelijk bestuurder, een goede crisisbeheerder. Maar Wallonië heeft nu veel meer nodig dan dat.' Di Rupo wordt als minister-president vaak vergeleken met Paul Magnette, die van 2014 tot 2017 de Waalse regering leidde, zegt Mouton. 'Met zijn verzet tegen het vrijhandelsakkoord CETA - ook al heeft dat niet erg veel opgeleverd - heeft hij zijn regering wel smoel kunnen geven.' Volgens Mouton is de regering-Di Rupo tijd aan het kopen. 'Ze heeft erg weinig middelen voor het beleid dat Wallonië zo hard nodig heeft. Daarom wacht ze af wat er aan federale en Europese relancemaatregelen uit de bus komt. Daarnaast beseffen ze goed dat ze in 2024 klaar moeten zijn voor een grondige discussie over ons land. Dat verlamt, net als de uiteenlopende visies van de regeringspartijen - socialisten, liberalen en ecologisten - op de relance.' Of Di Rupo dan een miscast was als Waals minister-president? 'Dat is te scherp gesteld. Ik weet niet of dit zijn laatste hoofdstuk is in de Belgische politiek.'