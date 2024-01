Irina De Knop (Open VLD): ‘Ik had véél meer van het studentenleven moeten genieten’

Irina De Knop is burgemeester van Lennik en federaal lijsttrekker voor Open VLD in Vlaams-Brabant.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Het nieuws uit Israël en Gaza, uiteraard. Vooral de beelden van kinderen die net uit een bombardement kwamen en de wanhopige gezichtjes, het rauwe verdriet van hun broers en zussen.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Vroeger ging ik ervan uit dat je een Nelson Mandela moest zijn om echt impact te hebben, maar nu geloof ik dat het begint bij je eigen omgeving. Goed doen voor de mensen om je heen.

Wat is uw grootste prestatie?

Mijn twee dochters op de wereld zetten en ze tot fijne jongedames zien opgroeien.

Wat is uw grootste mislukking?

Mijn grootste zonde zal wel mijn nicotineverslaving zijn, waar ik nu gelukkig van bevrijd ben.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Niet concreet, maar Australië spreekt me aan. Misschien omdat het aan de andere kant van de wereld ligt.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Een hele prille herinnering, aan een dagje meerijden in de vrachtwagen van mijn grootvader. Ik herinner me nog de immense kade van Tour & Taxis en de rit nadien in alle mogelijke straten van de hoofdstad: best indrukwekkend voor een kind van het platteland.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik véél meer van het studentenleven genieten en een Erasmus-uitwisseling doen. Ik was veel te serieus.

Hebt u ooit al eens een zelfhulpboek gelezen?

Ik kan ze niet meer tellen… Drie jaar geleden, kort na covid, kreeg ik een burn-out. Toen las ik boeken als Zeg me dat ik oké ben van Marcel Hendrickx en Rust voor je brein van Luc Swinnen. Een leerrijke periode, hoe moeilijk ook.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, De Bourgondiërs van Bart Van Loo, Een geschiedenis van Brussel van Roel Jacobs… Ik lees enorm graag. Verder blijft René Magritte ook inspireren.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Zo’n 200 euro. We steunen zowel lokale goede doelen, zoals Kebene in Lennik, als de bekendere, zoals het Wereldnatuurfonds WWF. Voor De Warmste Week hebben mijn echtgenoot en ik al een paar keer wafels gebakken. En ook voor Kom op tegen Kanker in Lennik helpen we mee.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Het is niet moeilijk als je er voldoende tijd voor maakt, maar daar knelt het schoentje soms. We vertragen te weinig.

Vindt u seks overschat?

Hoewel ik enorm van seks geniet, kan een massage me evenveel deugd doen. ‘Huidhonger’ heet dat zeker? Gelukkig heb ik thuis een echte knuffelbeer.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Lopen, zwemmen… Sinds mijn 40e verjaardag voer ik de strijd tegen de veroudering op. Maar ook wandelen is heilzaam. In Lennik kom je me vaak tegen.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Ik ben niet te beroerd om toe te geven dat ik ver zou gaan om mijn kinderen voor oorlog te behoeden. We vangen in Lennik ook gezinnen op uit Oekraïne. Kinderen kunnen geen kind meer zijn in een oorlog.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat je als mens pas kunt groeien als je leert vertragen en echt aandacht geeft aan andere mensen. Minder ego, meer empathie.