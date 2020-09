De afgelopen dagen hebben de onderhandelaars van de Vivaldi-partijen tot in de laatste uurtjes aan het regeerakkoord gewerkt dat woensdagochtend werd afgelopt. Lees hier de laatste volledige versie.

Als de partijcongressen woensdagavond hun fiat geven voor het inhoudelijke akkoord dat de onderhandelaars de afgelopen dagen zijn overeengekomen, dan is een Vivaldi-regering onder het premierschap van Alexander De Croo (Open VLD) donderdagvoormiddag een feit. Maar wat staat er allemaal in de overeenkomst die de zeven partijen woensdagochtend sloten?

Knack kon beslag leggen op de laatste versie van de nota: u kunt via deze link de volledige tekst van 143 bladzijden doornemen.

