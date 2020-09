Het regeerakkoord dat de zeven zogenoemde Vivaldi-partijen woensdagmorgen hebben gesloten, moet nog worden goedgekeurd door de leden van die partijen. Elke partij houdt daarom woensdagavond een ledencongres, al is dat in deze coronatijden minstens gedeeltelijk via digitale weg. Pas nadien duiden de partijen hun ministers aan.

CD&V blaast vanaf 20 uur verzamelen in de Antwerpse Elisabethzaal, al zou een deel van de leden ook digitaal de toelichting van voorzitter Joachim Coens kunnen volgen. SP.A laat de leden digitaal volgen, al kunnen enkele tientallen leden de uiteenzetting van Conner Rousseau fysiek bijwonen in Temse. Open LD houdt een digitaal congres, uitgezonden vanuit Aartselaar. Groen brengt leden samen om een tiental locaties. De groene onderhandelaars geven via digitale weg uitleg vanuit Gent. De PS congresseert in Louvain-la-Neuve, de MR op de Heizel in Brussel. Ecolo, tenslotte, combineert een digitaal congres met een bijeenkomst in Namen.

De aanduiding van de ministers dan. Dat is bij de meeste partijen het voorrecht van de voorzitter. Dat is zo bij liberalen en socialisten en voor het federale niveau ook bij CD&V (bij het Vlaamse niveau moet dat bij CD&V langs de fractie passeren). De namen worden pas na de congressen verwacht. Bij de groenen verloopt die aanduiding anders. Bij Groen komen het partijbureau en de fracties na het congres samen, waarna de politieke raad het laatste woord krijgt. De beslissing valt dus wellicht pas laat op de avond of in de loop van de nacht. Ook bij Ecolo is er ledeninspraak. (Belga)