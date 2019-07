Volgens Infrabel is het momenteel nog voorbarig om al over definitieve cijfers rond afgeschafte treinen te spreken, omdat overleg hierover nog aan de gang is.

'Het is helemaal niet de bedoeling om het treinverkeer in Brussel volledig lam te leggen, integendeel.' Dat benadrukt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel dinsdag in een reactie op het bericht in De Tijd, dat Infrabel de NMBS gevraagd heeft om voor infrastructuurwerken van half oktober tot half november dagelijks honderd treinen te schrappen die Brussel doorkruisen.

Volgens Infrabel is het momenteel nog voorbarig om al over definitieve cijfers rond afgeschafte treinen te spreken, omdat overleg hierover nog aan de gang is. De infrastructuurbeheerder beklemtoont dat de spoorwerken noodzakelijk en in ieders belang zijn. 'Niets doen is geen optie', zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

Infrabel werkt aan de modernisering van de seininrichting van de zuidkant van het station van Brussel-Zuid. De werf is volgens de infrastructuurbeheerder een cruciale fase in het Masterplan ETCS, een plan dat werd opgesteld na de treinramp van Buizingen om meer spoorveiligheid te garanderen. 'We hebben de voorbereidende werken voor de werf ondertussen uitgevoerd zonder hinder voor het treinverkeer', zegt Baeken. 'Maar voor de vernieuwing van de wissels zal er minder capaciteit beschikbaar zijn voor de Brusselse Noord-Zuidas. Dagelijks rijden er zowat 1.200 treinen op deze drukke verbinding. Dat wil zeggen dat er voor een deel van de treinen (L-, IC- of P-treinen) een keuze zal gemaakt moeten worden. Het aanbod moet afgestemd worden op de beschikbare capaciteit.'

De woordvoerder benadrukt dat het op dit moment alleszins nog te vroeg is om al over een definitief cijfer te spreken in verband met afgeschafte treinen, omdat die gesprekken nog bezig zijn. Uit documenten die De Tijd en L'Echo konden inkijken, zou blijken dat de kans bestaat dat tienduizenden pendelaars in de herfst een maand lang niet met hun vaste trein naar Brussel kunnen sporen.

Infrabel countert ook kritiek van spoorwegmaatschappij NMBS, dat die laatste pas drie maanden voor de werken door Infrabel op de hoogte gebracht werd. 'De eerste werkvergaderingen tussen de operationele diensten van beide bedrijven vonden plaats in november 2017. Daarna waren er nog vergaderingen in mei en december 2018 en in april en juni 2019', klinkt het bij Infrabel.

De infrastructuurbeheerder deed al vergelijkbare werken aan de noordkant van het station Brussel-Zuid en de spoortunnel van de Noord-Zuidverbinding. 'In gemeenschappelijk overleg is dat toen zeer goed verlopen. Een gelijkaardig proces willen we nu dit jaar herhalen.'

Tijdens de twee verlengde weekends van november (1,2 en 3 en 9,10 en 11 november) is er een totale lijnonderbreking waardoor er geen treinen kunnen rijden. 'Het gaat dus om twee weekends van een jarenlange werf om het station Brussel-Zuid te moderniseren', aldus Baeken.

Uit de documenten die De Tijd en L'Echo konden inkijken zou blijken dat Infrabel 30 procent van de wissels voor Brussel-Zuid vastzetten, waardoor in die periode veel minder treinen door de drukste as van het land kunnen rijden.

Het voorstel is alle P-treinen of piekuurtreinen van en naar Brussel niet te laten rijden. Dat heeft grote gevolgen. Er rijden dagelijks 104 P-treinen door de hoofdstad. De betrokken treinen tellen 91.000 zitplaatsen en vervoeren gemiddeld 68.000 reizigers per dag. De maatregel zou zo een op de vier pendelaars treffen die in de ochtendspits naar Brussel sporen.

TreinTramBus: 'Opnieuw reiziger die de dupe is'

'De reiziger heeft weinig boodschap aan de communicatieproblemen tussen de NMBS en Infrabel en is er weer de dupe van', klinkt het bij TreinTramBus. De reizigersorganisatie hoopt dat er alsnog een goed plan gevonden kan worden. Een werkgroep bekijkt momenteel alle alternatieven. Midden volgende maand zou de knoop doorgehakt worden.

'Het gaat om 68.000 mensen die een alternatief moeten vinden. Dat zal niet eenvoudig zijn, temeer omdat het om een drukke periode gaat voor het spoorverkeer. De IC-treinen naar Brussel zitten nu al vaak vol', aldus Thoelen. En als veel van die pendelaars voor de auto zouden opteren, heeft dat weer gevolgen voor de filedruk.

ACOD Spoor vraagt om Belgische spoorwegen weer om te vormen tot één bedrijf

ACOD Spoor vraagt om de Belgische spoorwegen opnieuw om te vormen tot één bedrijf. De vakbond doet dat nadat De Tijd en L'Echo dinsdag berichtten dat spoorwegnetbeheerder Infrabel aan de NMBS heeft gevraagd van half oktober tot half november dagelijks 100 treinen te schrappen die Brussel doorkruisen. De NMBS hekelt de laattijdige communicatie van Infrabel.

'De communicatie tussen de twee spoorwegbedrijven is sinds de splitsing van de spoorwegen in 2005 een structureel probleem op managementniveau en is vooral zichtbaar in de stiptheidscijfers en de manke operationele communicatie naar de reizigers toe', aldus ACOD Spoor. De vakbond vergelijkt het 'complexe raderwerk' van de spoorwegen met een orkest. 'Alle spoorwegbedienden hebben hun eigen talenten, net als de muzikanten, en trachten samen een prachtig werkstuk af te leveren', luidt het. 'Helaas, de talenten van het spoorwegpersoneel worden volop belemmerd door de structuur van ons spoorwegbedrijf en een waterhoofd als management. In tegenstelling tot een symfonisch orkest, wordt het spoorwegpersoneel van NMBS en Infrabel geconfronteerd met twee partituren en twee dirigenten.'

ACOD Spoor pleit voor één bedrijf waar één CEO de beslissingen neemt. 'Het opnieuw samenbrengen van NMBS en Infrabel (en HR Rail) in één bedrijf zou niet alleen een operationele meesterzet zijn, ook financieel zou dit een mooi verhaal zijn', stelt de vakbond. 'Dit zou dus een besparing zijn waar personeel en reizigers alleen maar bij winnen: één CEO, één raad van bestuur, één directiecomité, ... en een interne communicatielijn met een eenvormige besluitvorming, zeker wat betreft noodzakelijke spoorwerken in de noord-zuidverbinding.'