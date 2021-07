Van de mensen die niet ingingen op een uitnodiging tot vaccinatie tegen het coronavirus, is nog zowat een derde te verleiden. De helft wil 'zeker niet' gevaccineerd worden. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de VUB en ICense, waarover de kranten van Mediahuis zaterdag berichten.

Zowat 87 procent van de bevolking staat positief tegenover de vaccinaties. Wie er niet op inging, deed dat vooral uit angst voor eventuele bijwerkingen. Veel weigeraars zijn bang voor bloedklonters. Bij vrouwen die geen vaccin willen, is 70 procent ervan overtuigd dat het schadelijk zou zijn voor de foetus als ze zwanger worden.

Vlamingen staan bovendien positiever tegenover vaccinatie dan Franstaligen. En hoe lager opgeleid men is, hoe meer twijfel of afwijzing tegenover het vaccin. Zelfs als je deze groep met informatie zou overspoelen, zou er weinig aan hun houding veranderen, denkt professor Timothy Desmet (VUB-ICense). 'Wie tegen het vaccin is, wantrouwt de informatie uit traditionele media in grote mate. Ze zijn er als het ware blind voor, en gaan op zoek naar info die hun eigen gelijk bevestigt.'

