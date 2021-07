De deltavariant van het coronavirus verspreidt snel en efficiënt in Amerika, vooral in die delen van het land waar vaccintwijfel aanhoudt.

In sommige delen van de Verenigde Staten lijkt covid-19 niets meer dan een nare herinnering. In New York, en andere grootsteden, is de mondmaskerplicht afgeschaft - behalve in het openbaar vervoer. Lockdowns zijn al helemaal niet meer aan de orde. Het openbare leven is er uitbundiger dan ooit, alsof verloren tijd ingehaald wordt - of toch tot kortgeleden. Beleidsmakers en experts waarschuwen de voorbije dagen voor voorbarig optimisme. De combinatie van de besmettelijkere deltavariant, een stagnerende vaccinatiecampagne en het schrappen van coronamaatregelen werkt opnieuw een snelle stijging van de besmettingen in de hand, in alle staten. Ook ziekenhuisopnamen nemen toe. De VS staan op een 'nieuw scharniermoment' in de coronapandemie, zei het hoofd van de Centers for Disease Control (CDC), de Amerikaanse Sciensano, op donderdag. Volgens Rochelle Walensky verspreidt de deltavariant van SARS-CoV-2 met 'grote efficiëntie.' In vergelijking met de variant die de VS begin 2020 trof is delta, die voor het eerst opdook in India, veel agressiever. De covidafdelingen van ziekenhuizen beginnen opnieuw vol te lopen, zeker in die regio's waar weinig gevaccineerd is, aldus de CDC. Op sommige plekken bereiken ziekenhuizen de limiet. De deltavariant is goed voor 83 procent van alle nieuwe besmettingen in de VS. De VS zitten lang niet in dezelfde situatie als voor het begin van de vaccinatiecampagne, toen verschillende golven het dodental boven de 600.000 stuwden, het hoogste ter wereld. Maar experts waarschuwen dat er mogelijk opnieuw strengere maatregelen nodig worden. In New York is er sprake van mondmaskers opnieuw verplicht te maken. De deltavariant treft vooral die Amerikanen die geen vaccin willen: 97 procent van de ziekenhuispatiënten zijn niet gevaccineerd. Volgens de meest recente cijfers is 49,3 procent van de Amerikaanse bevolking volledig gevaccineerd. Vooral in de zuidelijke staten van het land hebben bewoners twijfel over het vaccin. In Alabama, Mississippi en Louisiana zijn minder dan 45 procent van de volwassen gevaccineerd - nog minder in sommige counties. In de naburige noordelijke staten Vermont - de thuisbasis van senator Bernie Sanders - Connecticut, Massachusetts en Rhode Island is meer dan 70 procent van de bevolking volledig ingeënt. Berichten over besmettingen onder gevaccineerde Amerikanen worden ook frequenter - wat bijdraagt tot verdere verspreiding. In mei verklaarde een zelfzekere president Joe Biden nog dat 'wie volledig gevaccineerd is, geen masker meer moet dragen' of nog sociale afstand moet houden. Nu moet Biden er bijna dagelijks op aandringen dat vaccintwijfelaars zich alsnog laten inenten. Volgens peilingen loopt de scheidingslijn tussen niet-gevaccineerde Amerikanen en mensen die dat wel zijn vooral langs opleidingsniveau en politieke voorkeur: Amerikanen die een prik weigeren hebben grotendeels geen universitaire opleiding genoten en omschrijven zichzelf als strikt conservatief. In een recente peiling van nieuwszender CBS waren 84 procent van de Democratische respondenten al gevaccineerd, tegenover 62 procent onder Republikeinse stemmers. 'We zijn momenteel twee covid-landen', verklaarde viroloog Dr. Peter Hotez in de New York Times.