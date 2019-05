'Sommige moslimbelangengroepen in Brussel roepen op om zondag voor Be.One te stemmen, de partij rond Dyab Abou Jahjah', zegt Corinne Torrekens, hoogleraar politicologie (ULB).

In een gewest waar 60 procent van de kiezers van buitenlandse afkomst is, vormen allochtone kiezers een niet te verwaarlozen doelgroep. Maar officieel is het not done om die kiezers aan te spreken op hun godsdienstige of etnische achtergrond. Een verkiezingspamflet dat twee voortvarende Ecolo-kandidaten een paar weken geleden op Brusselse markten verspreidden, waarin ze benadrukten hoe tolerant Ecolo zich opstelt tegenover het dragen van de hoofddoek, met name vergeleken met de PS, veroorzaakte grote ophef. De Ecolo-partijleiding nam er nadrukkelijk afstand van, alle andere partijen schreeuwden moord en brand.

...