Sinds vorige week woensdag worden de Belgen elke avond om 20 uur opgeroepen om te applaudisseren voor de mensen in de zorg, die in de frontlinie staan in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Antoine Dumont, een Luikse spoedarts, kan het maar moeilijk appreciëren.

Ik denk dat ik verbitterd ben, ik was gisteren van wacht (24 uur met weinig slaap). Maar over het algemeen kan ik er niet tegen dat mensen applaudisseren.

De ziekenhuizen hebben niet gewacht tot Covid-19 om zich in de miserie te werken, in permanente overboeking.

De hulpdiensten hebben ook niet gewacht tot ze overbelast waren, onderbezet waren (vooral verpleegkundigen), in vervallen of ondermaatse lokalen.

Dat het UMC Sint-Pieter moet bedelen om beademingsapparatuur is een totale schande!

Waar zijn we? Gaan Artsen zonder Grenzen binnenvallen?

Ik kan er niet tegen dat mensen applaudisseren voor de mensen in de zorg.

Veel van de mensen die applaudisseren, stemmen elk jaar voor de hufters die bezuinigen, maken hashtags #keepsophie en vergeten dat ze minister van Begroting was in een regering die miljarden euro's uit de gezondheidszorg haalde.

En ze zijn zogezegd bang omdat we ons leven riskeren?! Mensen die shifts draaien en stressvolle banen nemen omdat ze onvoldoende middelen hebben, sterven niet aan een infectie. Ze sterven omdat ze werken aan een hels tempo, waardoor ze 10-15-20 jaar levensverwachting verliezen.

Dus toch bedankt voor uw applaus, maar het ziekenhuispersoneel werkt al jaren in erbarmelijke omstandigheden en verpest zijn gezondheid door zijn werk zo goed mogelijk te doen.

De volgende keer dat u betogingen ziet om de gezondheidszorg te herfinancieren, steun ons dan.

En als u weer gaat stemmen, denk dan twee keer na!

Antoine Dumont, assistent dokter op de spoedgevallendienst in Luik, en Mathilde Dumont, DBDMH-verpleegster op de spoeddienst in Brussel. Deze opinie verscheen eerder op de site van Le Vif.

PS: Als u om 20.00 uur applaudisseert, denk dan ook aan alle werknemers uit de groot-distributie, de crèches, de vuilnismannen, die hier niet voor hebben getekend en erg slecht betaald worden.

