IJzerwake stapt naar Raad van State na geweigerde ‘Kameraadschapsavond’

De organisatie van de IJzerwake zal naar de Raad van State stappen tegen de beslissing van stad Ieper.

De stad weigerde een vergunning voor de Kameraadschapsavond aan de vooravond van de IJzerwake en eist dat de organisatie het vredescharter opnieuw ondertekent.

Het Ieperse stadsbestuur besloot begin deze week om geen vergunning te verlenen voor de Kameraadschapsavond aan de vooravond van de IJzerwake. Volgens het stadsbestuur was de aanvraag te onduidelijk. Bovendien eist het stadsbestuur dat de organisatie tegen 16 augustus het vredescharter van de stad ondertekent voor de IJzerwake zelf.

Daar gaat de organisatie niet op in. ‘Wij starten een procedure in kortgeding op bij de Raad van State tegen de weigering van de vergunning voor de Kameraadschapsavond’, zegt voorzitter Wim De Wit. ‘Het gaat simpelweg om een zangavond met op het einde een dj.’ De organisatie is ook niet van plan om het vredescharter nogmaals te ondertekenen. ‘Wij hebben het charter wel degelijk ondertekend, weliswaar met een brief met opmerkingen van onze advocaat. Wij zijn niet van plan om dat nogmaals te doen. Het stadsbestuur ziet dit als een voorbehoud, maar dat is niet onze bedoeling.’

Als het charter niet wordt ondertekend, kan het Ieperse stadsbestuur de vergunning van de IJzerwake intrekken. ‘Als dat gebeurt, zullen we ook tegen die beslissing een procedure opstarten bij de Raad van State’, zegt De Wit.