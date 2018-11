Iedereen is tegen politieke benoemingen (van andere partijen)

Non, non, rien a changé. Tout, tout a continué. Zes jaar geleden deed premier Elio Di Rupo het al, nu zet Charles Michel dezelfde carrousel in gang: zoveel mogelijk openstaande politieke postjes aan elkaar verbinden om zo iedere partij iets te gunnen en conflicten tussen regeringspartners te ontmijnen. Het gaat onder meer om een CEO van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), een zitje in de raad van bestuur van Bpost, een ondervoorzitter bij de Europese Investeringsbank, en het voorzitterschap van energieregulator CREG.

