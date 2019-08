Afgelopen week ontstond er een hetze rond Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken na een post op sociale media. Knack stelde enkele vragen aan cultuurwetenschapper Ico Maly over Instagram, de ethiek van de rechterzijde en onze online privacy.

Woensdag berichtte Knack over de bagger die een achttienjarig meisje over zich heen kreeg nadat ze op vanop festival Pukkelpop een filmpje publiceerde waarin een Vlaamse vlag in brand werd gestoken. Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang, zette het filmpje (en daarbij ook de volledige naam van het meisje) op zijn eigen Instagrampagina, waarna tientallen mensen het meisje bedreigden.

