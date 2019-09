is redacteur bij Knack

Donderdagochtend voerden Brusselse speurders in opdracht van een onderzoeksrechter een huiszoeking uit bij Proximus-topvrouw Dominique Leroy thuis. Dat vernam Knack uit goedgeïnformeerde bronnen.

Het Brussels parket bevestigt dat 'in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar mevrouw Leroy vandaag verschillende huiszoekingen hebben plaatsgevonden'.

Stéphanie Lagasse, woordvoerster van het Brussels parket, kan naar eigen zeggen niet ingaan op de inhoud van het gerechtelijk onderzoek, noch op de vraag of mevrouw Leroy ook ondervraagd is. Maar ze bevestigt wel dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar de Proximus-topvrouw, en dat er in dat kader op verschillende plaatsen huiszoekingen plaatsvonden vandaag.

Leroy kondigde twee weken geleden haar overstap aan naar het Nederlandse telecombedrijf KPN. Een maand voor die aankondiging verkocht Leroy Proximus-aandelen ter waarde van 285.342,40 euro. Daar voert de beurswaakhond FSMA een onderzoek naar -een standaardprocedure.