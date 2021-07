Indien er een hongerstaker overlijdt, dan stappen PS en Ecolo op uit de federale regering. Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft premier Alexander De Croo daarvan op de hoogte gebracht en die boodschap ook overgemaakt aan het partijbureau van de Franstalige socialisten, zo schrijft Le Soir. Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) stelt inmiddels een speciaal gezant aan en wijst op de mogelijkheid tot medische regularisatie voor wie ernstig ziek is.

De mensen zonder papieren in de Begijnhofkerk en de lokalen van de VUB en de ULB gingen al bijna twee maanden geleden in hongerstaking. Sinds enkele dagen gingen verschillende onder hen ook in dorststaking. De toestand is dus bijzonder precair.

Zondag riepen regeringspartijen PS en Ecolo de premier al op het dossier in handen te nemen. Ze zijn niet tevreden met de aanpak van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

PS voert druk op

Maandag voert de PS de druk verder op. Indien er een sans-papiers overlijdt, dan nemen de PS-ministers en -staatssecretarissen ontslag uit de regering.

Behalve Dermagne gaat het om Karine Lalieux (Pensioenen), Ludivine Dedonder (Defensie) en Thomas Dermine (Relance).

Ook Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet stuurde maandag via twitter een waarschuwing de wereld in. 'Sommigen vragen naar de houding van de Ecolo-ministers. Onze daden zullen vanzelfsprekend volledig in overeenstemming zijn met onze woorden en dat hebben we gisteren aan de premier laten weten. We blijven aan meer dan dringende oplossingen werken, gezien de situatie', luidde het.

Vlaams Belang: 'Chantagepolitiek'

Dat de partijen ermee dreigen uit de regering te stappen als er een dode valt, noemt Barbara Pas (Vlaams Belang) 'ronduit immoreel gedrag'. Vlaams Belang wil dat premier Alexander De Croo maandag in de plenaire van de Kamer tekst en uitleg komt geven over het dossier van de hongerstakende mensen zonder papieren.

De oppositiepartij roept Mahdi op niet toe te geven aan de 'chantagepolitiek' van de hongerstakers. Voor fractieleider Barbara Pas moet de politie ingrijpen en moeten de hongerstakers 'gecolloqueerd en verzorgd worden'. 'Na hun herstel moet er werk gemaakt worden van hun uitzetting', aldus Pas.

Speciaal gezant

Staatssecretaris Mahdi laat intussen weten dat hij een speciaal gezant zal aanstellen om als brugfiguur hongerstakers naar de bestaande procedures te leiden. Dirk Van den Bulck, huidig commissaris-generaal van het onafhankelijk Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zal deze taak op zich nemen.

'De staatssecretaris neemt elke mogelijke actie om deze hongerstaking te beëindigen. Deze gezant zal ter plaatste gaan op de sites en in de neutrale zone,' klinkt het. 'Mensen uit de hongerstaking kunnen individueel hun dossier bespreken met medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken in de neutrale zone.'

'Dit is een uitgestoken hand om zicht te krijgen op hun specifieke situatie. Er heersen veel onjuiste verhalen over de regularisatieprocedure en dat dit slechts geldt voor bepaalde nationaliteiten. Net daarom werd de neutrale zone ingericht om tot correcte infodeling over te gaan.

'De overheid discrimineert niet en neemt elk dossier dat ingediend wordt ter harte. Wie een dossier tot regularisatie wil indienen, kan dat ter plaatse doen. Normaal gezien moet mensen daarvoor naar de diensten van de stad of gemeente gaan. De Stad Brussel is evenwel ter plaatse op de neutrale zone.'

Mahdi wijst verder nog op de mogelijkheid tot medische regularisatieprocedures: 'Mensen die ernstig ziek zijn, hebben een dringend medische behandeling nodig. Zij kunnen daarnaast ook beroep doen op de bestaande verblijfsprocedures voor mensen die ernstig ziek zijn en een aanvraag indienen'

Gedwongen ziekenhuisopname

Partijgenoot en CD&V-voorzitter Joachim Coens zegt ten slotte op Twitter dat de hongerstakers in levensgevaar desnoods gedwongen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. 'Op korte termijn telt maar één ding: doden vermijden', klinkt het.

De mensen zonder papieren in de Begijnhofkerk en de lokalen van de VUB en de ULB gingen al bijna twee maanden geleden in hongerstaking. Sinds enkele dagen gingen verschillende onder hen ook in dorststaking. De toestand is dus bijzonder precair. Zondag riepen regeringspartijen PS en Ecolo de premier al op het dossier in handen te nemen. Ze zijn niet tevreden met de aanpak van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).Maandag voert de PS de druk verder op. Indien er een sans-papiers overlijdt, dan nemen de PS-ministers en -staatssecretarissen ontslag uit de regering. Behalve Dermagne gaat het om Karine Lalieux (Pensioenen), Ludivine Dedonder (Defensie) en Thomas Dermine (Relance).Ook Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet stuurde maandag via twitter een waarschuwing de wereld in. 'Sommigen vragen naar de houding van de Ecolo-ministers. Onze daden zullen vanzelfsprekend volledig in overeenstemming zijn met onze woorden en dat hebben we gisteren aan de premier laten weten. We blijven aan meer dan dringende oplossingen werken, gezien de situatie', luidde het.Dat de partijen ermee dreigen uit de regering te stappen als er een dode valt, noemt Barbara Pas (Vlaams Belang) 'ronduit immoreel gedrag'. Vlaams Belang wil dat premier Alexander De Croo maandag in de plenaire van de Kamer tekst en uitleg komt geven over het dossier van de hongerstakende mensen zonder papieren. De oppositiepartij roept Mahdi op niet toe te geven aan de 'chantagepolitiek' van de hongerstakers. Voor fractieleider Barbara Pas moet de politie ingrijpen en moeten de hongerstakers 'gecolloqueerd en verzorgd worden'. 'Na hun herstel moet er werk gemaakt worden van hun uitzetting', aldus Pas. Staatssecretaris Mahdi laat intussen weten dat hij een speciaal gezant zal aanstellen om als brugfiguur hongerstakers naar de bestaande procedures te leiden. Dirk Van den Bulck, huidig commissaris-generaal van het onafhankelijk Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zal deze taak op zich nemen. 'De staatssecretaris neemt elke mogelijke actie om deze hongerstaking te beëindigen. Deze gezant zal ter plaatste gaan op de sites en in de neutrale zone,' klinkt het. 'Mensen uit de hongerstaking kunnen individueel hun dossier bespreken met medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken in de neutrale zone.' 'Dit is een uitgestoken hand om zicht te krijgen op hun specifieke situatie. Er heersen veel onjuiste verhalen over de regularisatieprocedure en dat dit slechts geldt voor bepaalde nationaliteiten. Net daarom werd de neutrale zone ingericht om tot correcte infodeling over te gaan. 'De overheid discrimineert niet en neemt elk dossier dat ingediend wordt ter harte. Wie een dossier tot regularisatie wil indienen, kan dat ter plaatse doen. Normaal gezien moet mensen daarvoor naar de diensten van de stad of gemeente gaan. De Stad Brussel is evenwel ter plaatse op de neutrale zone.'Mahdi wijst verder nog op de mogelijkheid tot medische regularisatieprocedures: 'Mensen die ernstig ziek zijn, hebben een dringend medische behandeling nodig. Zij kunnen daarnaast ook beroep doen op de bestaande verblijfsprocedures voor mensen die ernstig ziek zijn en een aanvraag indienen'Partijgenoot en CD&V-voorzitter Joachim Coens zegt ten slotte op Twitter dat de hongerstakers in levensgevaar desnoods gedwongen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. 'Op korte termijn telt maar één ding: doden vermijden', klinkt het.