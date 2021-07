De burgerbewegingen die de hongerstakers in de Begijnhofkerk, de VUB en de ULB bijstaan, hebben een open brief geschreven aan koning Filip. Daarin vragen ze de koning om de hongerstakers een bezoek te brengen, in de hoop dat dat de onderhandelingen met de federale regering zou deblokkeren.

Volgens de burgerbewegingen wordt de toestand van de hongerstakers kritiek.

Dorststaking

Sinds 23 mei houden meer dan 400 mensen zonder papieren een hongerstaking als laatste strohalm op een collectieve regularisatie. Vrijdag zijn enkele van hen ook begonnen met een dorststaking en weigeren ze nog iets te drinken.

'Niemand overleeft een dorststaking langer dan drie dagen', zeggen de burgerbewegingen. 'We vrezen de eerste doden, en dat terwijl een wettelijke, individuele, onderhandelde oplossing, die compatibel is met het regeerakkoord al tien dagen op het bureau van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) ligt. Maar de politiek verantwoordelijken geven blijk van schuldig verzuim.'

De burgerbewegingen wijzen op de steun die de actie van de hongerstakers al heeft gekregen, en verwijzen daarbij naar de verschillende open brieven en de petitie van We Are Belgium Too, die al 40.000 handtekeningen verzamelde. Volgens hen kunnen permanente objectieve en duidelijke regularisatiecriteria helpen in de strijd tegen sociale dumping.

'Het zou ook de nood aan arbeidskrachten in een aantal sectoren kunnen lenigen', klinkt het. 'Volgens een berekening van het ACV zou een regularisatie de sociale zekerheid ook tot 65 miljoen per maand kunnen opbrengen, terwijl de uitwijzingen de staat handenvol geld kosten.'

'We zijn ons bewust van de grondwettelijke grenzen van uw publieke rol', zeggen de burgerbewegingen. 'Maar we zijn ervan overtuigd dat uw woorden en daden het conflict kunnen deblokkeren dat de regering is aangegaan met mensen die alleen maar waardig willen leven in een land dat ze helpen opbouwen.'

Ziekenwagens

Zondagavond doken aan de Begijnhofkerk, de VUB en de ULB ziekenwagens op om hongerstakende sans-papiers over te brengen naar het ziekenhuis. Die waren niet gevraagd door de hongerstakers of de bewegingen die hen begeleiden maar waren gestuurd 'door hogerhand', zegt Dokters van de Wereld.

'We vermoeden dat ze gestuurd werden door minister van Volksgezondheid Vandenbroucke of premier De Croo', zegt Michel Genet van Dokters van de Wereld. 'Alleszins is geen enkele hongerstaker naar het ziekenhuis gebracht.'

'We weten niet goed wat de bedoeling was van deze actie', zegt de woordvoerder van Dokters van de Wereld. 'Was het de bedoeling om te tonen dat ze mensen in nood wel willen helpen? Het is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de hongerstakers geweigerd hebben zich naar het ziekenhuis te laten brengen. Dat toont nog maar eens aan hoe vastberaden ze zijn om zéér ver te gaan.'

Uit goede bron kon worden vernomen dat de beslissing is genomen na overleg tussen de federale regering en de betrokken burgemeesters, nadat een medisch rapport van het Rode Kruis was opgemaakt. Drie MUG-teams zijn op hetzelfde moment uitgezonden naar de drie sites waar de hongerstakers verblijven, bevestigt men bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Het ging erom 'een medische check-up te doen bij wie dat wenste'.

