Europees parlementslid József Szàjer, die lid is van de Hongaarse conservatieve regeringspartij Fidesz, heeft dinsdag toegegeven dat hij vorige week door de Brusselse politie betrapt werd tijdens een privéfeest. Daarmee overtrad hij flagrant de geldende coronamaatregelen. Volgens Het Laatste Nieuws ging het om een seksfeestje.

Dat de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een feest met een 25-tal aanwezigen heeft moeten stilleggen, lekte al uit in La Dernière Heure. Meteen was bekend dat daar ook een lid van het Europees Parlement bij aanwezig was. Een naam werd evenwel niet genoemd. Nu ook bekendgeraakt is dat het vermoedelijk om een seksfeest ging, bevestigt de Hongaar József Szàjer dat hij aanwezig was. Over de aard van het feest weidt hij in zijn mededeling evenwel niet uit.

Volgens Het Laatste Nieuws warden de aanwezigen hoofdzakelijk mannen. 'In de Belgische pers wordt verslag uitgebracht over een privéfeest in Brussel afgelopen vrijdag. Ik was daar aanwezig. Nadat de politie om mijn identiteit had gevraagd - omdat ik geen identiteitskaart op zak had - verklaarde ik dat ik Europees Parlementslid was. De politie handelde de zaak verder af, gaf mij een mondelinge waarschuwing en bracht me naar huis', zegt Szàjer.

De politie vond ook drugs, maar Szàjer ontkent dat hij zelf verdovende middelen gebruikte. Wel geeft hij toe dat hij door zijn aanwezigheid de coronamaatregelen overtrad.

Het Brusselse parket heeft intussen bevestigd dat ze vrijdagavond na klachten van de buren een appartement in de Steenstraat, in het centrum van de hoofdstad, binnenging. Er was een twintigtal personen aanwezig, van wie er twee een beroep deden op hun diplomatieke onschendbaarheid. Een man die via de regenpijp op de vlucht was geslagen, kon ingerekend worden.

Na identificatie bleek het om Szàjer te gaan (S. J. volgens het parket). In zijn rugzak werden verdovende middelen aangetroffen, aldus het parket.

Zondag al kondigde Szàjer aan dat hij ontslag zou nemen als Europarlementariër. 'De dagelijkse politiek is al enige tijd een emotionele last op mijn schouders', verklaarde hij. Maar nu duidelijk is geworden hoe de vork echt aan de steel zit, geeft Szàjer toe dat hij met zijn ontslag zijn 'politieke en persoonlijke conclusies' getrokken heeft.

Szàjer geldt als een medestander van de conservatieve Hongaarse premier Viktor Orbàn, die niet bepaald bekendstaat als homovriendelijk. In zijn verklaring biedt Szàjer zijn familie, collega's en kiezers zijn verontschuldigingen aan. 'Ik vraag hen mijn misstap af te zetten tegen dertig jaar van toegewijd en hard werk. Deze misstap is strikt persoonlijk, ik ben de enige die er verantwoordelijkheid voor moet afleggen. Ik vraag iedereen om dit niet uit te breiden naar mijn thuisland of naar mijn politieke gemeenschap.'

