Honderdtal leerlingen protesteren aan voordeur van minister Marghem (MR)

De manifestatie was een organisatie van enkele lokale jeugdorganisaties. De jonge deelnemers waren afkomstig uit de buurt en spijbelden. Het thema is 'Donderdag kan ik niet, ik heb het klimaat! '.

De jongeren hielden rond 7 uur halt voor de woning van Marghem en voerden al zittend op de grond symbolisch actie voor het klimaat. 'De deelnemers wilden geen ontmoeting met de minister, want ze blijft toch doof voor hun eisen', aldus een woordvoerder van de organisaties.

Minister Marghem kwam omstreeks 7.30 uur naar buiten en zag de deelnemers hun zittende actie houden. Volgens haar waren er ongeveer 30 deelnemers. 'Ze besloten niet om met mij te praten, terwijl ik toch de vertegenwoordiger van de regering ben, die maatregelen moet nemen voor het klimaat.'

Vervolgens sprak ze met de pers over de maatregelen die de regering al heeft genomen en over toekomstige acties, zoals de oprichting van een tweede windmolenpark in de Noordzee voor 2030.