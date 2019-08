Minister-president Liesbeth Homans wil de erkenning intrekken van de Leuvense Al Ihsaan-moskee, maar ze weigert bekend te maken op welke informatie ze zich baseert. 'Dat kan niet', zegt justitiewatcher Jan Nolf.

Op 26 juli maakte minister-president Liesbeth Homans (N-VA) via het radioprogramma De Ochtend en Het Laatste Nieuws bekend dat ze de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in de Leuvense deelgemeente Wilsele wil intrekken. Reden: een imam die vorig jaar was geschorst is er opnieuw actief en de moskee heeft banden met organisaties die het salafisme onderwijzen. Welke die banden precies zijn en wat de moskee juist wordt aangewreven, blijft onduidelijk: 'De beslissing is genomen op basis van vertrouwelijke informatie die de minister bereikt heeft, en die zal niet publiek gemaakt worden.' De minister moet nu een aantal adviezen inwinnen - onder meer van de stad Leuven en het Executief van de Moslims in België - voor ze kan beslissen al dan niet tot de voorgenomen schorsing over te gaan. Ze hoeft de adviezen dus niet te volgen.

...