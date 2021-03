Het Vlaams Parlement reageert donderdag 'verbijsterd' op een aantal krantenberichten over de parlementaire televisieomroep vlaamsparlement.tv. Die artikelen bevatten volgens parlementsvoorzitter Liesbeth Homans 'foutieve informatie'. 'Vlaams Parlement wil eigen kookprogramma uitzenden', luidde een kop. 'Van een kookprogramma, zoals vermeld wordt in de pers, was en zal nooit sprake zijn', reageert Homans.

De parlementaire zender vlaamsparlement.tv belandde donderdag in een mediastormpje na berichten in De Standaard en Het Nieuwsblad.

Volgens de krantenartikels zou de omroep niet alleen meer middelen krijgen (van 450.000 euro naar 700.000 euro tegen 2024), maar zou ook de programmatie verbreden. Er wordt verwezen naar een nota van directeur communicatie van Kris Hoflack waarin onder meer sprake is van een boekenprogramma, reportages over parlementsleden, aandacht voor cultuur, toerisme, gastronomie en de geschiedenis van Vlaanderen enzovoort. 'Vlaams Parlement wil eigen kookprogramma uitzenden', luidt een kop.

Verschillende parlementsleden deden de berichten bij Belga meteen af als 'een kwakkel' en 'fake news'. Ook parlementsvoorzitter Liesbeth Homans is 'verbijsterd over de teneur van de artikelen', zo staat te lezen in een officiële reactie van het Vlaams Parlement.

Homans bevestigt dat het de bedoeling is om de werking van de parlementaire omroep verder te zetten na afloop van het huidige contract (dat in december 2021 afloopt) en dat er door het Uitgebreid Bureau eerder al beslist is om 'in de nieuwe overeenkomst de nadruk te leggen op de kwaliteit, met een verbeterd aanbod'.

Maar wie stilletjes had gedroomd van een programma waarin Liesbeth Homans asperges à la flamande kookt, is eraan voor de moeite. 'Het Uitgebreid Bureau sprak af om na te denken over een mogelijke verbreding van het aanbod. Van een kookprogramma, zoals vermeld wordt in de pers, was en zal nooit sprake zijn', aldus Homans.

Ook de cijfers over de budgetverhoging kloppen volgens de parlementsvoorzitter niet. Zo krijgt vlaamsparlement.tv jaarlijks 452.000 euro. Dat budget is niet alleen bedoeld voor de uitzendingen, maar ook voor het ter beschikking stellen van beelden aan de regionale omroepen. 'Voor de komende jaren tot en met 2024 is er in de meerjarenbegroting die op 30 november 2020 door het parlement werd goedgekeurd, ook geen verhoging van het budget voorzien', klinkt het.

De parlementaire zender vlaamsparlement.tv belandde donderdag in een mediastormpje na berichten in De Standaard en Het Nieuwsblad. Volgens de krantenartikels zou de omroep niet alleen meer middelen krijgen (van 450.000 euro naar 700.000 euro tegen 2024), maar zou ook de programmatie verbreden. Er wordt verwezen naar een nota van directeur communicatie van Kris Hoflack waarin onder meer sprake is van een boekenprogramma, reportages over parlementsleden, aandacht voor cultuur, toerisme, gastronomie en de geschiedenis van Vlaanderen enzovoort. 'Vlaams Parlement wil eigen kookprogramma uitzenden', luidt een kop. Verschillende parlementsleden deden de berichten bij Belga meteen af als 'een kwakkel' en 'fake news'. Ook parlementsvoorzitter Liesbeth Homans is 'verbijsterd over de teneur van de artikelen', zo staat te lezen in een officiële reactie van het Vlaams Parlement.Homans bevestigt dat het de bedoeling is om de werking van de parlementaire omroep verder te zetten na afloop van het huidige contract (dat in december 2021 afloopt) en dat er door het Uitgebreid Bureau eerder al beslist is om 'in de nieuwe overeenkomst de nadruk te leggen op de kwaliteit, met een verbeterd aanbod'. Maar wie stilletjes had gedroomd van een programma waarin Liesbeth Homans asperges à la flamande kookt, is eraan voor de moeite. 'Het Uitgebreid Bureau sprak af om na te denken over een mogelijke verbreding van het aanbod. Van een kookprogramma, zoals vermeld wordt in de pers, was en zal nooit sprake zijn', aldus Homans. Ook de cijfers over de budgetverhoging kloppen volgens de parlementsvoorzitter niet. Zo krijgt vlaamsparlement.tv jaarlijks 452.000 euro. Dat budget is niet alleen bedoeld voor de uitzendingen, maar ook voor het ter beschikking stellen van beelden aan de regionale omroepen. 'Voor de komende jaren tot en met 2024 is er in de meerjarenbegroting die op 30 november 2020 door het parlement werd goedgekeurd, ook geen verhoging van het budget voorzien', klinkt het.