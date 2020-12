Holebizender OUTtv roept Groen-vicepremier Petra De Sutter uit tot meest LGBT+ vriendelijke mediapersoonlijkheid van 2020. De Sutter werd in oktober de eerste transgender vicepremier van Europa.

De Europese holebizender OUTtv reikt elk jaar een Media Award uit aan nationale of internationale beroemdheden die de holebi- en transgenderthematiek op een positieve manier onder de aandacht hebben gebracht in de Belgische media. In Vlaanderen viel de keuze dit jaar op Petra De Sutter.

Bijna 5000 Vlaamse LGBT+'ers mochten de afgelopen weken online hun stem uitbrengen, De Sutter kreeg er meer dan 3000 achter zich. De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven in de federale regering legde in oktober de eed af en werd de allereerste transvrouw vicepremier in Europa.

Eigenlijk zou het geen issue meer mogen zijn en zou het nog beter zijn mocht deze award niet eens bestaan. Petra De Sutter, winnares van de OUT Media Award

'Ik ben vereerd met deze award en titel. De representatie van LGBT+ personen in de media is zeer belangrijk', reageert De Sutter. 'Ik begrijp dat deze award voor zeer veel mensen een steun is en dat er nog steeds LGBT+ rolmodellen en publieke figuren nodig zijn om andere mensen te inspireren', zegt ze, maar 'eigenlijk zou het geen issue meer mogen zijn en zou het nog beter zijn mocht deze award niet eens bestaan.'

Petra De Sutter treedt in de voetsporen van onder meer toenmalig premier Charles Michel, muziekgroep K3 en journaliste Bo Van Spilbeeck. OUTtv reikt de Media Award uit sinds 2014.

