Hoe racistisch en seksistisch zijn computers?

Ieder mens heeft vooroordelen. Maar hebben computers en smartphones dat ook? In dit college duikt Nathalie Smuha (KU Leuven) in de wereld van discriminatie en seksisme in algoritmes. En niet alleen in algoritmes trouwens. In de video geeft Nathalie Smuha ook het voorbeeld van een zeeppompje dat enkel werkt bij witte handen. Dit gaat natuurlijk niet over computeralgoritmes of A.I. want het werkt op basis van een andere techniek, maar toont wel aan dat technologie niet per se "intelligent" hoeft te zijn om discriminerende effecten te hebben.