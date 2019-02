Hoe groot is de kans dat je niet de vader van je kind bent?

Een moeder is altijd zeker dat ze de (biologische) moeder is van haar kind, een vader nooit, zo wordt weleens gezegd. Want elke vrouw kan een levensgroot geheim hebben. Je hoort soms dat 10% of meer van de mensen koekoekskinderen zijn. Gelukkig is er geneticus Maarten Larmuseau van de KU Leuven om dit cijfer via gefundeerd onderzoek kritisch te herbereken.