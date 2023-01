Historicus Hervé Hasquin: ‘Het verhaal van Wallonië? Dat zou formidable zijn’

‘Een Verhaal van Wallonië zou een goede manier zijn om de Walen uit te leggen wat ze zelf allemaal niet meer weten over hun geschiedenis’, zegt de voormalige ULB-rector Hervé Hasquin.



Het programma zelf heeft hij nog niet gezien, maar gewezen minister-president van de Franse Gemeenschap Hervé Hasquin (MR) heeft veel gelezen over Het verhaal van Vlaanderen en vindt historische documentaires voor een breed publiek sowieso een uitstekend idee. ‘Ik ben een groot voorstander van vulgariserende geschiedenis op radio en tv.’

De voormalige ULB-rector, die op zijn 80e nog werkt aan een boek over Leopold III, heeft vaak gepubliceerd over de geschiedenis van Wallonië, ‘maar altijd met kritische afstand tegenover Waalse pseudohistorici die beweren dat Wallonië altijd al heeft bestaan. Dat slaat nergens op. Over de Walen wordt vanaf de 18e eeuw gesproken, de term Wallonië duikt zelfs pas op aan het eind van de 19e eeuw. Terwijl in de middeleeuwen toch al een graafschap Vlaanderen bestond.’

Walen nemen zichzelf niet erg au sérieux.

Met het voorbehoud dus dat de Waalse geschiedenis niet mag worden ingezet voor nationalistische doelen, zou Hasquin het formidable vinden als er ook een verhaal van Wallonië kwam. ‘Natuurlijk, het zou lastig zijn om te maken, want Wallonië is heel verdeeld. Het prinsbisdom Luik was eeuwenlang een aparte entiteit, tot in 1794. De Luikenaars voelen zich anders dan de rest van Wallonië en vieren soms liever de Franse nationale feestdag dan de Belgische. De Duitstaligen van de Oostkantons zijn er dan weer pas in 1920 bij gekomen. De helft van die mensen voelt zich niet eens Belg, laat staan Waal. Die complexiteit en versnippering moet je laten zien. Maar een Verhaal van Wallonië zou wel een goede manier zijn om de Walen uit te leggen wat ze zelf allemaal niet meer weten over hun geschiedenis.’

Al zou een Verhaal van België ook geen kwaad kunnen, denkt Hasquin. ‘Vlamingen en Walen kennen niets van elkaars geschiedenis. Hoeveel Walen weten dat Brussel tot het begin van de 19e eeuw een Vlaamse stad was?’

Over de evenementen en periodes die het Verhaal van Wallonië in de verf moet zetten, is Hasquin stellig. ‘Dat is het Wallonië van het eind van de 18e en de 19e eeuw, met de industriële revolutie. Na Engeland was Wallonië, en met name de streek van Luik en de Borinage, de meest ontwikkelde, geïndustrialiseerde regio van Europa.’

Of een Verhaal van Wallonië kan helpen de Walen wat trotser te maken op de eigen identiteit, waar ze vaak niet zo’n hoge dunk van hebben, weet Hasquin zo nog niet. ‘Typisch voor Wallonië is dat we niet erg nationalistisch zijn, en we onszelf ook niet heel serieus nemen.’