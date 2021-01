Vlaams minister van Economie Hilde Crevits vindt het 'totaal onaanvaardbaar' dat banken bij het oordelen over de kredietwaardigheid en financiering van ondernemingen ook kijken naar het spaarboekje van de kinderen.

'Dat is afschuwelijk en staat haaks op de regels van bedrijfsfinanciering', zo antwoordde de CD&V-minister woensdag in het Vlaams Parlement op een vraag van sp.a-parlementslid Caroline Gennez.

Er zijn woensdag berichten opgedoken van ondernemers die erg veel moeite hebben om bij hun bank verder uitstel van betaling te krijgen. Ook de evenementensector trekt aan de alarmbel. Volgens Sound of Silence, dat de evenementensector tijdens de coronacrisis vertegenwoordigt, krijgt twee derde van de bedrijven uit de sector geen verlenging van het betalingsuitstel. Er zijn zelfs berichten van banken die ondernemers vragen om het spaarboekje van de kinderen aan te spreken.

'Wat ik vandaag in de krant gelezen heb, is totaal onaanvaardbaar', zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. 'Banken moeten zich bij bedrijven die vragen om uitstel baseren op de kredietwaardigheid van de onderneming op zich. Als ik lees dat er wordt gekeken naar de spaarcentjes van de kinderen vind ik dat afschuwelijk. Het staat ook haaks op de regels van bedrijfsfinanciering', aldus Crevits.

Aanpak op maat

De CD&V-minister heeft ook meteen contact opgenomen met de banksector en met sectororganisatie Febelfin. 'Ik veroordeel de casussen die ik vandaag gelezen heb'. De CD&V-minister herinnert de banken aan de gemaakte afspraken en dringt er bij de sector ook op aan om - zoals afgesproken - een 'aanpak op maat' te hanteren. 'De banken hebben een verpletterende verantwoordelijkheid om gezonde bedrijven mee door de crisis te loodsen', aldus nog Crevits.

Vraagsteller Caroline Gennez reageerde tevreden op de veroordeling van minister Crevits en de gedeelde verontwaardiging van andere partijen. De sp.a-politica riep de andere partijen op om op federaal niveau een bankendeal te sluiten waardoor banken aan ondernemingen langer betalingsuitstel kunnen verlenen. 'Na de 20 miljard euro die de belastingbetaler in 2009 heeft betaald om de banken te redden, is het niet te veel gevraagd om van de banken te verwachten dat ze onze reële economie ondersteunen', dixit Gennez.

