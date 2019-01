De meesterpopulist Jean-Marie Dedecker heeft weer toegeslagen. Op de website van Knack nota bene. Elke zondag krijgt hij er een forum om zijn Grote Gelijk uit te bazuinen. Op zich is daar niets mis mee: vrijheid van meningsuiting, weet u wel. Maar bijna elke zondag is het prijs: alsof er geen andere gefundeerde mening bestaat en alsof iedereen die het aandurft een andere mening te ventileren een dommerik is, draagt Dedecker in een doorwrocht taaltje zijn onwrikbare wereldbeelden uit. Ik lees ze regelmatig, voor het amusement, om te zien welke flauwe truken van de foor hij weer heeft bovengehaald.

Jammer genoeg lijkt niet iedereen de raaskalderij van Dedecker te doorzien - getuige het succes van zijn opiniestukken. De meesterpopulist krijgt zijn volk mee in zijn queeste tegen de meest elementaire feitenkennis en voor de promotie van zijn eigen gedacht als de Grote Waarheid.

Delen Het zou het klimaat helpen mocht Jean-Marie Dedecker zijn oogkleppen afnemen.

Neem nu zijn jongste werkstuk, zijn pleidooi tegen het Marrakeshpact - het zoveelste rechtse pleidooi tegen het Marrakeshpact, dat weggezet wordt als het begin van het einde van de maatschappij zoals wij ze gewoon zijn. In zijn eerste paragraaf - een citaat van een vorig opiniestuk waarmee hij ongetwijfeld wil zeggen: 'Zie je wel, ik wist het' - maakt hij al een smeuïg amalgaam van een hoop dingen die niets met elkaar -en zeker niets met het pact- te maken hebben. In één moeite door maakt hij meteen twee zware feitelijke fouten: de verwijten dat de kinderrechtenorganisatie Child Focus door de overheid gesubsidieerd wordt en de rechtszaak zou hebben gefinancierd waartegen hij zal fulmineren. Twee keer manifest onjuist (als u niet tot op het einde van zijn tekst geraakt, wat u vergeven zou zijn, lees dan toch eens de reactie van Heidi De Pauw van Child Focus onderaan).

Voor de duidelijkheid: Dedecker fulmineert tegen de rechter die in kortgeding besliste dat enkele kinderen van IS-strijders met Belgische roots uit Syrië terug naar België moeten worden gehaald. Die rechter zit op een andere golflengte dan hijzelf en wordt daarom weggezet als een kortzichtige naïeveling die ons land blootstelt aan de grootste gevaren. Voor Dedecker legt hij niet minder dan de basis voor een nieuwe reeks aanslagen.

Helemaal van de pot gerukt is zijn volgende quote: ''Een man is tussen zijn twintig en zijn zestig wat hij was tussen zijn twee en zijn zes', zei een kinderpsychiater mij ooit. Er is echter altijd wel een mediageile zielenknijper te vinden die een ander pedagogisch essay van Freud & Co gelezen heeft om het tegenovergestelde te beweren.'

Dat is pas goed nieuws! Een vechtscheiding van de ouders, slechte vrienden, contact met een haatprediker of de constante barrage van rechtse berichten waarin je bevolkingsgroep systematisch gestigmatiseerd wordt als stelende profiteurs waardoor je moeilijk aan een goede job en een treffelijk huurhuis geraakt: het is allemaal niet van belang, want alles ligt in het eerste studiejaar al vast!

En hebt u het opgemerkt: artsen met een andere mening dan die ene kinderpsychiater die Dedeckers gedacht voedt (en die niet met naam wordt genoemd, een klassieker in dit soort 'analyses') zijn per definitie allemaal 'mediageile zielenknijpers'?

Delen Als nieuwbakken burgemeester van Middelkerke-aan-de-kust zou Jean-Marie Dedecker beter nadenken over hoe hij zijn gemeente tegen de stijging van de zeespiegel kan wapenen.

Het is vintage Dedecker: altijd heeft hij wel een overtuigende quote klaar van iemand die zogezegd met gezag zou spreken, terwijl alle anderen onbenullen zijn. Hij voerde dat trucje ook op in zijn tenenkrullend ergerlijk opiniestuk van 2 december (de dag van de grote klimaatmars in Brussel) over de klimaatopwarming. Volgens Dedecker is er geen noemenswaardig probleem met ons klimaat. Terwijl hij als nieuwbakken burgemeester van Middelkerke-aan-de-kust beter minstens zou nadenken over hoe hij zijn gemeente tegen de stijging van de zeespiegel kan wapenen. Maar als je ontkent dat er een probleem is, moet je er natuurlijk niets aan doen. Zijn opvolgers zullen wel met de gebakken peren zitten - het zal hem worst wezen.

Wetenschappelijke consensus

Er zou een halve Knack nodig zijn om de opeenstapeling van feitelijke onjuistheden in zijn klimaatrelaas te weerleggen. Dedecker hanteert hier de veelgeroemde techniek van de cherry picking: je licht een paar studies, of een paar onderdelen van studies, uit de enorme hoeveelheid onderzoek die beschikbaar is om je specifieke punt te maken. De rest negeer je.

Er is een grote consensus onder wetenschappers dat het klimaat op de aarde opwarmt en dat er ernstige gevolgen voor mensen en ecosystemen te verwachten zijn. Die beginnen trouwens duidelijk te worden voor wie niet blind is voor de realiteit - het zou helpen mocht Dedecker zijn oogkleppen afzetten. Omdat de studie van het klimaat een complexe aangelegenheid is, is het niet makkelijk goed zicht te krijgen op wat er precies aan de hand is. Vandaar dat wetenschappers met een consensus werken: ze zijn het bijna allemaal eens over de opwarming. De enkelingen die tot afwijkende conclusies komen - meestal met slechte wetenschap en niet zelden gesponsord door de lobby van fossielebrandstofproducenten - voeden de Dedeckers van deze wereld.

Megafoon

De kans is overigens groot dat Dedecker de studies die hij citeert, niet zelf gelezen heeft, tenzij ze uit het tv-blad Humo komen. Hij beroept zich mogelijk op de negationistische opiniestukken op de website van de rechtse denktank Doorbraak. Die probeert al een tijdlang verwarring te zaaien door te ontkennen dat er een problematische klimaatopwarming is - een trend die vanuit de Verenigde Staten van Donald Trump is komen overwaaien. (Collega's Simon Demeulemeester en Jeroen De Preter schreven daarover eerder al deze analyse voorKnack). De megafoon Dedecker bazuint die vooringenomen en onwetenschappelijke onzin verder uit.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat Jean-Marie Dedecker lang genoeg leeft om de eerste echte klimaatvluchtelingen te zien toekomen. Dat moet voor hem de ultieme nachtmerrie zijn. 1) De klimaatopwarming bestaat. 2) Ze heeft grote effecten op de mens. 3) Ze brengt een migrantenstroom op gang in vergelijking waarmee deze van vandaag een lachertje zal blijken te zijn. En 4) wie weet zitten er potentiële terroristen tussen de binnenkomers.

De plaag van de volksverlakkerij is een pandemie geworden: een epidemie met wereldomspannende proporties. Wat je allemaal niet in je mailboxen krijgt dat als 'nieuws' gepresenteerd wordt! Ik kreeg al ettelijke keren van verontruste lezers een bericht doorgestuurd over vogels die in een park in het Nederlandse Den Haag massaal dood uit de lucht vielen als gevolg van zogenaamd geheime experimenten met een nieuw 5G-mobiel netwerk. De straling daarvan zou de vogels doden.

Grote onzin natuurlijk, maar het kwaad is geschied, het bericht is viraal gegaan. Er blijkt geen enkel experiment met 5G in de buurt te zijn geweest. De dode spreeuwen in het park (waar een grote spreeuwenslaapplaats is) kunnen vergiftigd of verstoord zijn door buurtbewoners die zich ergeren aan de slaapplaats. Maar een substantieel deel van de argeloze lezers zal mee zijn met de complottheorie van het schadelijk netwerk. Er zijn mensen die menen dat draadloze netwerken het einde van de wereld zullen betekenen.

Desinformatie blootleggen

Erger is de mail die ik kreeg met het verhaal van een niet met naam genoemde Duitse arts uit een niet met naam genoemde kliniek, die haar (!) relaas deed over haar ervaringen met migranten in haar kliniek. Je gelooft niet wat je leest: moslimmannen die vrouwelijk personeel behandelen als 'hoeren of slavinnen', niet-gemelde verkrachtingen, besmettingen met aids, syfilis, tbc en 'veel exotische ziekten waarvan we in Europa niet weten hoe ze behandeld moeten worden', kinderen die ontvoerd werden om meer sociale hulp te krijgen, vechtpartijen als moslimmannen merken dat ze geen gratis geneesmiddelen zouden krijgen - de lijst was eindeloos en te zot voor woorden.

Ik maakte de persoon die me de mail stuurde, opmerkzaam op het feit dat het toch vreemd was dat zulke wantoestanden niet in de Duitse media waren aangekaart. 'Het is de plaatselijke pers verboden er over te schrijven', was de reactie. En nog: 'Misschien had de verpleegster (sic) enigszins angst om door kortzinnige Duitse linkse "intellectuelen" aan de schandpaal te worden genageld'.

Hij voegde een link toe naar een Britse krant die het wel had aangedurfd deze schande aan te klagen: de Daily Express, een van de vunzigste onder de vunzige Britse tabloids en een belangrijke promotor van de brexit op basis van het zaaien van angst voor migranten. Dat het bericht anoniem was deerde de krant niet - het werd klakkeloos overgenomen. Ernstige Britse media zijn trouwens bezig de desinformatie (met valse cijfers in sociale media) bloot te leggen die in het referendum over de brexit een doorslaggevende rol in de keuze voor het verlaten van de Europese Unie heeft gespeeld.

Delen Mensen met een andere visie moeten bang gemaakt worden om te vermijden dat ze de volksverlakkerij doorprikken.

Zo wordt de sfeer sluipend verziekt. De Jean-Marie Dedeckers van deze wereld dragen een grote verantwoordelijkheid in het op het verkeerde been zetten van argeloze mensen en het destabiliseren van hun wereld. Hun nog rechtsere gouwgenoten lanceren echt kwaadaardige aanvallen op personen als Heidi De Pauw van Child Focus die pogen een andere, een menselijke, visie op kinder- en mensenrechten te laten gelden. Scheldkanonnades met fysieke bedreigingen zijn geen uitzondering meer in het milieu van de volksverlakkers. Mensen met een andere visie moeten bang gemaakt worden om te vermijden dat ze de volksverlakkerij doorprikken.

Het blijft een belangrijke observatie dat de 75.000 mensen die in Brussel betoogden voor een leefbare toekomst en voor efficiënte maatregelen tegen de klimaatopwarming, geen enkele overlast veroorzaakten, terwijl de 5.000 overwegend zwart geklede heethoofden die tegen de 'Marrakeshregering' op straat kwamen een spoor van geweld door Brussel trokken.

Het is niet aan hun kant van onze samenleving dat verdraagzaamheid wordt gepromoot. Aan hun kant gaat het alleen om het eigen volk, dat zijn eigen informatie ingelepeld krijgt. Wie het daar niet mee eens is, behoort niet tot het eigen volk en dreigt geviseerd te worden. Het risico daarvan is groter dan het risico dat een teruggekeerd kind van een Syriëstrijder binnen twintig jaar een terrorist zal blijken te zijn.