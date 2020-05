Het wordt stilaan tijd om political distancing in te voeren tegen deze restregering.

'Het blijft covidik kijken naar een exit-scenario met deze restregering', schrijft Jean-Marie Dedecker.

De exit-strategie van de blauwe minderheidsregering is door haar geklungel gedegradeerd tot een spelletje mens-erger-je-niet. Je hoeft vandaag niet meer te snuiven, te blowen of te drinken om een surrealistische kijk op de wereld te krijgen. Persconferenties van deze regering hebben een groot Donald Trump-gehalte gekregen. Als meer dan de helft van de bevolking nog in het scheppingsverhaal van Adam en Eva gelooft, hoef je niet verwonderd te zijn dat je een Kaïn als president kiest. Een man die verkondigt dat je bleekwater niet alleen op je haar maar ook in je aderen moet spuiten, en dat je een schietgebedje moet lezen voor het slapen gaan om het Covid-19 virus naar de hel te sturen.

Terwijl de Amerikaanse supernarcist verdwaasd communiceert via het grote dameskapsalon van Twitter herleidt onze sofistische Sophie Wilmès haar eigen PowerPointpresentatie tot een schoolvoorbeeld van Fakenews. Wat er gezegd wordt op vrijdagavond wordt met handgel in de mond al op zondagochtend verloochend. We worden opgehokt op het ritme van de willekeur, en de dag van verlossing wordt met de natte vinger opgeschoven. Moedertjesdag wordt verlegd naar Vaderdag, straks nog Pinksteren naar 11 juli en Kerstmis naar 1 januari. Om de klaspuzzel te leggen voor de opening van de scholen moet je zelf een bolleboos in wiskunde zijn. Van Zwitserland tot IJsland mogen de kleuters eerst naar de schoolbanken omdat onze dreumesen niet de motor zijn van deze corona-epidemie. Hier moeten ze thuis blijven niettegenstaande, volgens een onderzoek van de Odisee Hogeschool, 40% van de thuiswerkende moeders het moeilijk heeft om thuiswerk te verrichten met hun kleuters rond hun rokken. Het verhindert hen tevens om terug aan de slag te gaan in hun bedrijf. Het scholenscenario komt niet uit de koker van de Veiligheidspraatbarak, maar is een communautair compromis tussen Vlaanderen en Wallonië. 'Sommigen denken nog altijd dat je kwetsbare kinderen helpt door anderen niets te leren en zo de hele maatschappij cognitief (en later economisch) te verarmen', twitterde professor Wouter Duyck (UGent). Onder de taalgrens is dat een dogma.

Het wordt stilaan tijd om political distancing in te voeren tegen deze restregering.

De mondmaskerade is een optocht van stoethaspels in een leugenpaleis. Eerst heeft men 63 miljoen mondmaskers vernietigd. Dan waren ze nutteloos, nu worden ze verplicht, maar moeten we ze zelf stikken en naaien. In de jaren 90 kregen we nog een milieubox, nu moeten we een naaidoos kopen. Bij onze Noorderburen worden de mondkapjes hoogstens als een hebbedingetje voor rustelozen opgezet. Hun winkels bleven open en er vielen veel minder slachtoffers dan in onze contreien. Onze Oosterburen konden de coronaschade drastisch beperken, onder meer door massaal te testen. Op VTM noemde Van Ranst testen 'een nieuwe fetisj': 'Ik ondersteun testen, uiteraard. Maar de kans dat het overgebruikt zal worden, zit er zeker in.'

Het houdt niet op. In onze nieuwe anderhalvemetermaatschappij is de surrealistische bodem stilaan bereikt. Nu nog 1.200 contact tracers aanwerven om de onzin te beperken. Het wordt stilaan tijd om political distancing in te voeren tegen deze restregering.

Op 4 mei mogen onze bedrijven terug aan de slag. Na de virologen, infectiologen, biologen en epidemiologen, die als orakels enkel nog op hun zaligverklaring en een adellijke titel zitten te wachten, is het dan stilaan de beurt aan de economen en planologen om aan de deugtafel van de taterprogramma's over elkaar heen te struikelen, aan die hele grote wal met gigantisch veel stuurlui, veel verdrietanalisten en zelfbenoemde wijsneuzen. Hun meningen over de economische medicatie zijn even tegenstrijdig als deze over de virusbestrijding tussen de Zweedse hoofdviroloog Anders Tenell en onze mediageiligverklaarde Van Ranst. In het land van de Nobelprijs was er geen lockdown, waren er geen verplichte instructies, enkel adviezen en geen muilkorfjes. De scholen, horeca en discotheken bleven open en de caféterrasjes volzet. Op 10,23 miljoen inwoners is nauwelijks 0.01% overleden aan corona, hoofdzakelijk Zweedse oudjes met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar die in 90% van de gevallen leden aan een achterliggende aandoening.

Hoe we ook onze sterftestatistieken interpreteren of verdoezelen, we zijn wereldkampioen in aantal coronadoden per capita en in "oversterfte"... of Sciensano ze nu telt of EuroMomo. Maar ons Virusvaticaan is onfeilbaar verklaard door dweperige penneridders en de media reflecteren onze behoeften. Belevingsjournalistiek boven feitenjournalistiek. Soms durft er nog een Cassandra te roepen in de woestijn, zoals viroloog Marc Wathelet die in De Morgen stelde dat 'de laksheid van de Belgische overheid levens heeft gekost'. Straks wordt hij geëxcommuniceerd. Al is dat voorlopig nog covidik kijken, want de geschiedenis over het grote gelijk moet nog geschreven worden.

Het bloedbad van de economische stilstand is ondertussen al tot de rand gevuld. 'Iedereen in lockdown plaatsen is pure tirannie. Het vergroot de sociale ongelijkheid. De remedie kost meer dan de ziekte. Door een land volledig lam te leggen, zullen veel mensen na de crisis in armoede terechtkomen. Ook het bijdrukken van geld vergroot de sociale ongelijkheid', zei de Zwitserse 74-jarige beursbeer Marc Faber recent nog in De Tijd. Zo wordt de democratie gefnuikt en overheden gedragen zich als dictaturen. Bureaucraten leidden de sluitingsdans. Quarantaine dient om zieke mensen af te zonderen, niet de gezonde.

Het bijdrukken van geld - quantitative easing - om de financiële crisis van 2008 te bezweren heeft wel de beurzen doen opveren en de Wall Street reuzen nog rijker gemaakt, zegt Faber, maar niet de man in de straat. De lonen van de werknemers zijn ondertussen nauwelijks boven het niveau van de inflatie gestegen. Geldinjecties vergroten de sociale ongelijkheid, want het drukken van geld komt het meest ten goede aan diegene die al activa heeft. Door de massale geldinjecties van de centrale banken is de financiële economie vandaag al vijf keer groter dan de reële.

Normaal moet de financiële economie gedreven worden door de reële, maar vandaag is het net andersom. De vrije markt verdeelt naar de meest efficiënte, maar ze wordt misbruikt door overheden, niet zelden met corruptie tot gevolg. Door de coronacrisis zullen we nu terug naar links opschuiven ten koste van de vrijheid en de democratie. VRT-huiseconoom Paul De Grauwe wil bijvoorbeeld de geldpersen in gang zetten om zo de schulden en de begrotingstekorten weg te toveren. Zoals de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van broden. Alleen moet je zien dat je er niet zoveel bijdrukt dat je met een kruiwagen biljetten naar de bakker moet om een brood te kopen zoals in de socialistische paradijzen van Mugabe en Maduro. Het virologisch stalinisme en het economisch communisme: één strijd.

Ondertussen maak ik me zorgen, net zoals de Duitse schrijfster Juli Zeh: 'Mijn zorg is dat ons democratisch systeem wordt vervangen door de pseudodemocratie, waarin de staat de burgers wetten oplegt. De macht ligt dan niet langer bij de burger, maar bij de overheid die zegt het welzijn van de burger als belangrijkste doel te hebben.'

De exit-strategie van de blauwe minderheidsregering is door haar geklungel gedegradeerd tot een spelletje mens-erger-je-niet. Je hoeft vandaag niet meer te snuiven, te blowen of te drinken om een surrealistische kijk op de wereld te krijgen. Persconferenties van deze regering hebben een groot Donald Trump-gehalte gekregen. Als meer dan de helft van de bevolking nog in het scheppingsverhaal van Adam en Eva gelooft, hoef je niet verwonderd te zijn dat je een Kaïn als president kiest. Een man die verkondigt dat je bleekwater niet alleen op je haar maar ook in je aderen moet spuiten, en dat je een schietgebedje moet lezen voor het slapen gaan om het Covid-19 virus naar de hel te sturen. Terwijl de Amerikaanse supernarcist verdwaasd communiceert via het grote dameskapsalon van Twitter herleidt onze sofistische Sophie Wilmès haar eigen PowerPointpresentatie tot een schoolvoorbeeld van Fakenews. Wat er gezegd wordt op vrijdagavond wordt met handgel in de mond al op zondagochtend verloochend. We worden opgehokt op het ritme van de willekeur, en de dag van verlossing wordt met de natte vinger opgeschoven. Moedertjesdag wordt verlegd naar Vaderdag, straks nog Pinksteren naar 11 juli en Kerstmis naar 1 januari. Om de klaspuzzel te leggen voor de opening van de scholen moet je zelf een bolleboos in wiskunde zijn. Van Zwitserland tot IJsland mogen de kleuters eerst naar de schoolbanken omdat onze dreumesen niet de motor zijn van deze corona-epidemie. Hier moeten ze thuis blijven niettegenstaande, volgens een onderzoek van de Odisee Hogeschool, 40% van de thuiswerkende moeders het moeilijk heeft om thuiswerk te verrichten met hun kleuters rond hun rokken. Het verhindert hen tevens om terug aan de slag te gaan in hun bedrijf. Het scholenscenario komt niet uit de koker van de Veiligheidspraatbarak, maar is een communautair compromis tussen Vlaanderen en Wallonië. 'Sommigen denken nog altijd dat je kwetsbare kinderen helpt door anderen niets te leren en zo de hele maatschappij cognitief (en later economisch) te verarmen', twitterde professor Wouter Duyck (UGent). Onder de taalgrens is dat een dogma.De mondmaskerade is een optocht van stoethaspels in een leugenpaleis. Eerst heeft men 63 miljoen mondmaskers vernietigd. Dan waren ze nutteloos, nu worden ze verplicht, maar moeten we ze zelf stikken en naaien. In de jaren 90 kregen we nog een milieubox, nu moeten we een naaidoos kopen. Bij onze Noorderburen worden de mondkapjes hoogstens als een hebbedingetje voor rustelozen opgezet. Hun winkels bleven open en er vielen veel minder slachtoffers dan in onze contreien. Onze Oosterburen konden de coronaschade drastisch beperken, onder meer door massaal te testen. Op VTM noemde Van Ranst testen 'een nieuwe fetisj': 'Ik ondersteun testen, uiteraard. Maar de kans dat het overgebruikt zal worden, zit er zeker in.' Het houdt niet op. In onze nieuwe anderhalvemetermaatschappij is de surrealistische bodem stilaan bereikt. Nu nog 1.200 contact tracers aanwerven om de onzin te beperken. Het wordt stilaan tijd om political distancing in te voeren tegen deze restregering.Op 4 mei mogen onze bedrijven terug aan de slag. Na de virologen, infectiologen, biologen en epidemiologen, die als orakels enkel nog op hun zaligverklaring en een adellijke titel zitten te wachten, is het dan stilaan de beurt aan de economen en planologen om aan de deugtafel van de taterprogramma's over elkaar heen te struikelen, aan die hele grote wal met gigantisch veel stuurlui, veel verdrietanalisten en zelfbenoemde wijsneuzen. Hun meningen over de economische medicatie zijn even tegenstrijdig als deze over de virusbestrijding tussen de Zweedse hoofdviroloog Anders Tenell en onze mediageiligverklaarde Van Ranst. In het land van de Nobelprijs was er geen lockdown, waren er geen verplichte instructies, enkel adviezen en geen muilkorfjes. De scholen, horeca en discotheken bleven open en de caféterrasjes volzet. Op 10,23 miljoen inwoners is nauwelijks 0.01% overleden aan corona, hoofdzakelijk Zweedse oudjes met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar die in 90% van de gevallen leden aan een achterliggende aandoening. Hoe we ook onze sterftestatistieken interpreteren of verdoezelen, we zijn wereldkampioen in aantal coronadoden per capita en in "oversterfte"... of Sciensano ze nu telt of EuroMomo. Maar ons Virusvaticaan is onfeilbaar verklaard door dweperige penneridders en de media reflecteren onze behoeften. Belevingsjournalistiek boven feitenjournalistiek. Soms durft er nog een Cassandra te roepen in de woestijn, zoals viroloog Marc Wathelet die in De Morgen stelde dat 'de laksheid van de Belgische overheid levens heeft gekost'. Straks wordt hij geëxcommuniceerd. Al is dat voorlopig nog covidik kijken, want de geschiedenis over het grote gelijk moet nog geschreven worden.Het bloedbad van de economische stilstand is ondertussen al tot de rand gevuld. 'Iedereen in lockdown plaatsen is pure tirannie. Het vergroot de sociale ongelijkheid. De remedie kost meer dan de ziekte. Door een land volledig lam te leggen, zullen veel mensen na de crisis in armoede terechtkomen. Ook het bijdrukken van geld vergroot de sociale ongelijkheid', zei de Zwitserse 74-jarige beursbeer Marc Faber recent nog in De Tijd. Zo wordt de democratie gefnuikt en overheden gedragen zich als dictaturen. Bureaucraten leidden de sluitingsdans. Quarantaine dient om zieke mensen af te zonderen, niet de gezonde. Het bijdrukken van geld - quantitative easing - om de financiële crisis van 2008 te bezweren heeft wel de beurzen doen opveren en de Wall Street reuzen nog rijker gemaakt, zegt Faber, maar niet de man in de straat. De lonen van de werknemers zijn ondertussen nauwelijks boven het niveau van de inflatie gestegen. Geldinjecties vergroten de sociale ongelijkheid, want het drukken van geld komt het meest ten goede aan diegene die al activa heeft. Door de massale geldinjecties van de centrale banken is de financiële economie vandaag al vijf keer groter dan de reële. Normaal moet de financiële economie gedreven worden door de reële, maar vandaag is het net andersom. De vrije markt verdeelt naar de meest efficiënte, maar ze wordt misbruikt door overheden, niet zelden met corruptie tot gevolg. Door de coronacrisis zullen we nu terug naar links opschuiven ten koste van de vrijheid en de democratie. VRT-huiseconoom Paul De Grauwe wil bijvoorbeeld de geldpersen in gang zetten om zo de schulden en de begrotingstekorten weg te toveren. Zoals de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van broden. Alleen moet je zien dat je er niet zoveel bijdrukt dat je met een kruiwagen biljetten naar de bakker moet om een brood te kopen zoals in de socialistische paradijzen van Mugabe en Maduro. Het virologisch stalinisme en het economisch communisme: één strijd. Ondertussen maak ik me zorgen, net zoals de Duitse schrijfster Juli Zeh: 'Mijn zorg is dat ons democratisch systeem wordt vervangen door de pseudodemocratie, waarin de staat de burgers wetten oplegt. De macht ligt dan niet langer bij de burger, maar bij de overheid die zegt het welzijn van de burger als belangrijkste doel te hebben.'