Volgens het N-VA-verkiezingsprogramma zullen asielzoekers hun aanvraag enkel mogen indienen aan de buitengrenzen van België. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wordt ontheven van die taak. Vluchtelingenwerk Vlaanderen stelt zich vragen bij het voorstel. Theo Francken (N-VA) sust: 'DVZ zal in een eerste fase nog tussenkomen.'

Dat N-VA het Australisch model wil invoeren op Europese bodem is ondertussen geweten. De partij stelt voor dat de Europese Unie zich volop toelegt op het sluiten van akkoorden met landen in Noord-Afrika. Bedoeling is dat smokkelbootjes op de Middellandse Zee voortaan worden teruggestuurd naar centra in pakweg Tunesië.

