'Door een amalgaan aan definities en interpretaties is in Vlaanderen al lang niet meer duidelijk wat bedoeld wordt wanneer men het nog maar eens heeft over confederalisme', schrijft Bert Segier.

Te pas en te onpas wordt de voorbije jaren confederalisme gebruikt en gepropageerd als hét middel voor een efficiënter, bestuurbaarder en slagkrachtiger Vlaanderen. Inhoudelijk heb ik daar op het eerste gezicht principieel weinig tegen in te brengen, want ik ga hoegenaamd akkoord met de inschatting dat beter bestuur en verdere decentralisatie hand in hand gaan. Daar zijn vele politici en academici het trouwens over eens. Vraag is echter welke decentralisatie met confederalisme nu precies wordt bedoeld.

Dat laatste is immers van groot belang, aangezien het woord al jaren niet meer weg te denken valt uit programma's en narratieven over het gehele politieke spectrum. Maar net daar knelt het schoentje. De meeste politieke partijen in Vlaanderen hanteren dan wel hetzelfde begrip, de betekenis ervan vullen ze anders in. Duidelijkheid vind je ook niet meteen in het woordenboek zo blijkt, want bijvoorbeeld Van Dale blijkt nog steeds in twijfel over wat confederalisme nu precies is.

In de rest van de wereld lijkt dit trouwens wel gewoon duidelijk: confederalisme is een vorm van vrijwillige vereniging van soevereine staten met het oog op samenwerking. Best eenvoudig en helder, zou je geneigd zijn te denken. Toch strookt dit niet met hoe in Vlaanderen wordt gedacht over gesproken over confederalisme.

Het is tijd om het woord confederalisme op te bergen.

Op de website van N-VA bijvoorbeeld lees ik dat confederalisme betekent dat "de deelstaten Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze kunnen die zelf uitoefenen, of beslissen om bepaalde bevoegdheden samen uit te oefenen op het confederale niveau." Met het woord deelstaten geeft N-VA in feite aan dat onafhankelijkheid niet noodzakelijk is, terwijl onafhankelijkheid toch sinds jaar en dag het eerste punt van de partijstatuten is: "(...) kiest de Nieuw-Vlaamse Alliantie logischerwijs voor de onafhankelijke republiek Vlaanderen (...). CD&V pleit dan weer voor een "constructief confederalisme en geen verdoken con-separatisme". Hier zou het een stuk eenvoudiger te pleiten voor constructief of ver doorgevoerd federalisme, dan wel ook gebruik te willen maken van een ge(mono)politiseerd begrip.

Uit een bevraging van politieke partijen door het Aktiekomitee (sic) Vlaamse Sociale Zekerheid al in 2010 blijkt dat N-VA toen pleitte voor een "onafhankelijk Vlaanderen als lidstaat van de Europese Unie", het Vlaams Belang "volledige soevereine Vlaamse Republiek (Brussel inbegrepen)" wou, CD&V voorstander was van een "confederaal model met zwaartepunt bij de deelstaten", Open VLD "meer autonomie voor Vlaanderen maar ook een sterkere federale overheid" wenste en Groen! (jawel, toen nog mét uitroepteken) een grondige hervorming naar modern en constructief federalisme bepleitte.

Ook in 2010 publiceerde VRT NWS, toen nog deredactie.be, een artikel over de heersende verwarring over het begrip confederalisme. Men zegge en schrijve dus bijna een decennium geleden. Eerder recent kwam dan weer het woord herfederalisering in gebruik, iets wat haaks staat tegenover confederalisme. Per definitie sluit ene immers het andere uit, al lijken beide concepten door verschillende partijen als compatibel te worden beschouwd. Maar goed, als consensus blijft ontbreken over een duidelijke definitie en interpretatie van het begrip confederalisme in het politiek discours in Vlaanderen, dan zijn misschien niet verrassend dergelijke bokkensprongen blijkbaar mogelijk.

Semantisch spagaat

Wat mij gezien dit semantisch spagaat praktischer lijkt, is te kijken welke begrippen we wel kunnen gebruiken om bepaalde decentralisatieprocessen te duiden, promoten of verdedigen. Decentralisatie kun je in algemene termen omschrijven als het proces waarbij politieke, administratieve en/of fiscale bestuurlijke aangelegenheden en beleidsverantwoordelijkheden worden overgeheveld het federaal niveau naar het niveau van de deelstaat. Hier zijn meerdere varianten bekend. Relevant in dit kader zijn de concepten deconcentratie, devolutie en delegatie. Wanneer er sprake is over deconcentratie, dan bedoelt men in feite het regionaliseren van de aanwezigheid van de federale overheid - en dus niet van haar bevoegdheden.

Finaliteit is een dichtere aanwezigheid bij de regionale overheid en burger voor wat betreft die bepaalde federale bevoegdheden of dat bepaald federaal beleid, bijvoorbeeld omwille van praktische, administratieve of financiële redenen. Van een toename in de bestuurskracht van die deelstaat of regio is evenwel geen sprake. Het begrip devolutie omvat dit laatste wel. Devolutie is een vorm van decentralisatie waarbij de beslissingsmacht over en de uitvoering van specifieke overheidsverantwoordelijkheden van het ene bestuursniveau wordt overgedragen naar het ander. Hier behoudt het federaal niveau wel nog finaal controle over de bevoegdheid, waarover op deelstaatniveau moet worden gerapporteerd. Delegatie betekent dan weer de formele en integrale overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die de deelstaat vervolgens volledig autonoom kunnen opnemen.

Waas van onduidelijkheid

Het lijkt dus dat devolutie en delegatie twee begrippen zijn die beter dan confederalisme kunnen duiden welke mate van verantwoordelijkheid, bevoegdheid en dus autonomie politieke partijen willen voor Vlaanderen. Deze geven immers bestuurlijke processen aan, in tegenstelling tot een bestuurlijke finaliteit. Als er dan toch nog steeds geen algemene consensus blijkt te bestaan in Vlaanderen over wat confederalisme nu precies betekent en dus wat haar bestuurlijke finaliteit inhoudt, dan lijkt het mij beter meer aandacht te schenken aan het analyseren van bestuurlijke hervormingen op basis van deze processen.

Het probleem hierbij ligt echter in het feit dat net omdát er een waas van onduidelijkheid hangt over het begrip confederalisme, politieke partijen des te meer geneigd zijn het te pas en onpas gebruiken: zo kun je altijd wel politiek wegkomen als je uiteindelijk deze of gene bestuurlijke richting verder bewandelt. Of hoe een alomtegenwoordig kneedbaar en rekbaar concept politiek eerder handig gebruikt dan wel bestreden wordt.

Door een amalgaan aan definities en interpretaties valt in Vlaanderen niet alleen het bos door de semantische bomen niet meer te zien wanneer men het nog maar eens heeft over confederalisme, van politiek-maatschappelijke relevantie is om die reden eenvoudigweg ook geen sprake meer. Ik nodig allen die lijden aan de chronische aandoening confederalitis ook uit om een helder discours te brengen en inhoudelijk duidelijk te zijn: pleit in de toekomst liever voor een doorgedreven vorm van federalisme met bestuurlijk zwaartepunt op deelstaatniveau of voor een onafhankelijk Vlaanderen, waarbij ruimte wordt gelaten voor toekomstige samenwerking. Dat ik persoonlijk voorstander ben van de eerste optie maakt hier nu niet uit, maar dat wil ik u gerust meegeven.

Ik hoop dat dit stuk de eer mag hebben het laatste schrijfsel te zijn gewijd aan het woord confederalisme. De politiek heeft deze legislatuur opnieuw veel werk voor de boeg (laten we beginnen met het vormen van regeringen en, waarom ook niet, eens wat begrotingen in evenwicht) en er is inderdaad veel ook voer voor discussie over de vorm en inhoud van de bestuurlijke toekomst van Vlaanderen. Maar het woord confederalisme, dat mogen we nu echt wel eens opbergen.

Kunnen we het daar autonoom of onafhankelijk eens over zijn?