Uiteraard behoren de racistische tweets van Donald Trump tot zijn politieke strategie en natuurlijk werkt het om angst uit te buiten. Maar het is niet omdat racisme wérkt, schrijft Knack-redacteur Simon Demeulemeester, dat het niet meer verwerpelijk is.

Begripsverwarring is een kwalijke zaak. Dat blijkt in de berichtgeving over de racistische tweets die de Amerikaanse president Donald Trump de wereld instuurde over vier leden van het Amerikaanse parlement. De vrouwen met een migratieachtergrond - bijgenaamd The Squad - zouden beter terugkeren 'naar hun eigen land', vindt hij. Dat dat voor drie van de vier van vrouwen gewoon Amerika is, want daar zijn ze geboren, wéét de president. Hij weet ook - hopelijk - dat hij zelf afstamt van migranten. Zijn grootvader Friedrich kwam uit Duitsland, zijn moeder Mary Anne MacLeod was Schotse. Maar goed, val deze man niet lastig met consequentheid.

...