Rechtse denker Joshua Livestro: 'Bart Somers is de enige fatsoenlijk rechtse politicus'

'Het is tijd om een grens te trekken', schreef Joshua Livestro eind 2017 in de Volkskrant. Nee, de Livestro voerde daarmee geen pleidooi voor sterke Europese buitengrenzen. De grens moest worden getrokken 'in de rechtse tent'. Livestro was 'helemaal klaar' met de 'paranoïde samenzweringsverhalen, extreme ondergangsfantasieën en idiote racistische theorieën' die hij er zag oprukken. Livestro's essay was cri du coeur en vernietigend friendly fire tegelijk. De man kan bezwaarlijk worden weggezet als linkse gutmensch of politiek correcte culturo - niet met zijn c.v. Hij werkte voor de Britse Conservatieve Partij en de rechtsliberale Eurocommissaris Frits Bolkestein, hij deed studiewerk voor de Amerikaanse Republikeinse politica Sarah Palin en was adviseur van de Nederlandse liberaal Mark Rutte. Tussendoor richtte hij de conservatieve denktank Edmund Burke Stichting op.

...