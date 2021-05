'Ik ben een vurig verdediger van de vrijheid van meningsuiting', zegt Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD).

Woensdag veroordeelde de correctionele rechtbank in Mechelen vier leden van de radicaal-rechtse actiegroep Voorpost voor het aanzetten tot haat en geweld nadat ze vorig jaar een spandoek met de woorden 'Stop islamisering' toonden.In een interview met Knack, dat woensdag verschijnt, wil Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) zich niet uitspreken over de concrete rechterlijke uitspraak.'Politici die zich uitlaten over rechterlijke uitspraken: het is een slippery slope, en het kan tot gevaarlijke toestanden leiden. Zo noemde een Europarlementslid van Vlaams Belang (Tom Vandendriessche, nvdr) de rechter die het vonnis in de Voorpost-zaak velde met naam, toenaam en foto. Dat staat gelijk aan intimidatie en is onaanvaardbaar.' 'Maar in algemene termen wil ik wel zeggen dat de woorden "stop de islamisering" moeten kunnen, net zoals "stop de verfransing" of "stop de liberalisering". Ik ben een vurig verdediger van de vrijheid van meningsuiting.'In De Standaard drukt Somers zich zaterdag in gelijkaardige bewoordingen uit. Bovendien 'bestaat de islamisering van Vlaanderen niet', zegt hij. In een opiniestuk richtte Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zich vrijdag nog expliciet tot de liberalen om het recht op vrije meningsuiting te verdedigen: 'Wanneer dissidente meningen worden verboden, wordt de vrije meningsuiting afgeschaft, en daarmee de democratische rechtsstaat.' In Knack spreekt Bart Somers zich eveneens uit over de vele steunbetuigingen aan de geradicaliseerde militair Jürgen Conings. 'Ik heb géén begrip voor mensen die oproepen tot geweld, haat of discriminatie, want dat zijn misdrijven. Terroristen moeten uiteraard voor de rechter verschijnen', aldus Somers. 'Maar we kunnen niet iedereen die de man steunt over één kam scheren. Sommige mensen zijn kwaad en gefrustreerd. Ik ga hun gedrag niet vergoelijken, maar als politici moeten we hen proberen te begrijpen. Ik herhaal wat ik in 2015 zei over sommige moslims: mensen kunnen extreem zijn, maar het zijn wel ónze extremisten.'