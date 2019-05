Met 29.725 voorkeurstemmen voor het Vlaams Parlement laat de Genkenaar Chris Janssens (Vlaams Belang) nationale kopstukken als Jo Vandeurzen (CD&V), Lydia Peeters (Open VLD) en Jan Peumans (N-VA) achter zich.

'Janssens zetelt sinds 2009 in het Vlaams Parlement en is er sinds 2014 fractievoorzitter', zegt Eric Donckier, voormalig hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. 'Janssens is een welbespraakte, beleefde man. Hij herhaalt natuurlijk wel de standpunten van zijn partij, maar maakt nooit uitglijers. Hij heeft nog nooit een uitspraak gedaan die "erover" was. Chris is Theo Francken niet.' Volgens Donckier is Janssens de verpersoonlijking van Vlaams Belang in Limburg. 'Je ziet hem regelmatig op TV Limburg en in Het Belang van Limburg, hij doet gewoon mee in het politieke debat. Zijn tussenkomsten zijn zeer duidelijk, maar ook correct en hoffelijk. Dat maakt hem aanvaardbaar bij veel mensen. En voorts staan de naamstemmen natuurlijk in verhouding tot de partijresultaten.'

Dé Limburgse stemmenkanonnen zijn twee N-VA'ers: voormalig staatssecretaris van Gelijke Kansen) Zuhal Demir en Hasselts burgemeester en voormalig minister van Defensie Steven Vandeput. Demir behaalde 61.444 stemmen voor de Kamer, Vandeput 41.426 voor het Vlaams Parlement. Donckier: 'Demir is een politiek beest. Ze deed het ook al uitstekend bij de Genkse gemeenteraadsverkiezingen. Meer nog dan Vandeput is zij het uithangbord van de N-VA in Limburg. Toch hebben deze verkiezingen haar partij niet naar een hoger niveau kunnen tillen.'