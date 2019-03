Het afscheid van Vuye en Wouters: 'Jean-Marie Dedecker heeft nu al miserie met de N-VA'

'Wegens vakantie aanmelden aan Leuvenseweg 13, a.u.b.' hangt aan nummer 21, waar het bezoek voor parlementsleden zich meestal aandient. Het is rustig in het federale parlement, bijna uitgestorven, wanneer we ons tijdens de krokusvakantie aandienen voor het afscheidsinterview met 'V-Kamerleden' Hendrik Vuye en Veerle Wouters. Of hij het parlement zal missen, vragen we Vuye terwijl we hem door de lege maar luisterrijke gangen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers volgen naar zijn kantoortje. Hij blaast. 'Geen seconde. Mensen stellen het zich veel glamoureuzer voor dan het is.' Koffie is er niet, verontschuldigt Veerle Wouters zich. 'Vakantie, hè.' Tijdens het gesprek zal een bode een dikke, bruine envelop binnenbrengen. Vuye zucht. 'De papiermolen blijft wel draaien.' Zo rustig als het is in het parlement, zo druk is het voor Vuye en Wouters. 'Ik word gestalkt', zegt hij. 'Door journalisten, maar vooral door mensen die willen weten wat we nu gaan doen. We zullen heel veel mensen ontgoochelen, dat is zeker.'

...