Voor N-VA blijkt macht belangrijker dan eigen personeel en partijprogramma

De voorbije weken waren de politieke partijen naarstig op zoek naar nieuw bloed om op 26 mei, Superzondag, kiezers te lokken. Met wisselend succes. De CD&V jaagde (niet voor het eerst) op Karel Van Eetvelt, ex-Unizo-topman en nu baas van bankenfederatie Febelfin, maar dat werd niets. En Inge Vervotte, tegenwoordig aan de top van de Emmaüs-groep, zag een comeback niet zitten. De Open VLD wilde met VTM-weervrouw Jill Peeters uitpakken, maar zij koos op het laatste moment het hazenpad. De SP.A kon alleen met enkele nobele onbekenden uitpakken, zoals Els Robeyns, die de Vlaamse lijst in Limburg zal trekken, en Conner Rousseau, die dat in Oost-Vlaanderen zal doen. Dan deed Groen het beter met 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe, die een prominente plaats krijgt op de Kamerlijst in Antwerpen. En Vlaams Belang presenteerde Dries 'Schild & Vrienden' Van Langenhove, die als onafhankelijke de lijst zal trekken in Vlaams-Brabant.

