Volgens professor Bart Maddens (KULeuven) wijzen heel wat elementen erop dat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi verkiezingsuitgaven onterecht niet heeft aangegeven. Open VLD ontkent.

De zaak rond sociaal onderneemster en Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) blijft voor beroering zorgen. De rechtbank heeft bij haar jongerenproject Let's Go Urban een voorlopige bewindvoerder aangesteld terwijl het parket onderzoek voert naar valsheid in geschrifte. Ook de Open VLD kwam in opspraak toen bleek dat de partij El Kaouakibi 103.000 euro had toegestopt om haar tijdens de verkiezingscampagne van 2019 te ondersteunen.

In totaal gaat het om drie facturen: de eerste bedraagt 20.000 euro, waarvan het gros in de persoonlijke verkiezingsuitgaven van El Kaouakibi werd opgenomen. Een tweede bedrag van 33.000 werd gebruikt voor een persoonlijke medewerker - een som die niet werd aangegeven. Tot slot is er nog een schijf van 50.000 euro, die onder meer werd gebruikt voor de verkiezingscampagne van El Kaouakibi zelf en andere Open VLD-kandidaten.

Volgens professor Bart Maddens (KULeuven), expert in verkiezingsuitgaven, wringt het schoentje bij die tweede factuur. In een opiniestuk op Knack schrijft Maddens dat El Kaouakibi zich vermoedelijk aan verkiezingsfraude schuldig heeft gemaakt. 'Ze heeft waarschijnlijk beduidend meer uitgegeven dan wettelijk toegestaan en zo de electorale concurrentie vervalst', klinkt het.

In de Afspraak Op Vrijdag vertelde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vorige week dat er destijds geoordeeld is dat de uitgaven in die tweede factuur niet aangifteplichtig zijn. Volgens Maddens is dat niet noodzakelijk correct. 'De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat alle uitgaven voor propagandaboodschappen moeten worden aangegeven.' Vraag is met andere woorden of de medewerker van El Kaouakibi propaganda-opdrachten heeft uitgevoerd.

In een reactie laat de Open VLD weten dat de medewerker in de dagdagelijkse campagne ondersteuning bood in de meest brede zin van het woord. 'Het ging over afstemming met de nationale partij, de provinciale campagne, afdelingen, praktische organisatie en agendabeheer, en inhoudelijke en communicatieve steun. Volgens onze informatie ging het dus niet om zuivere communicatieconsultancy enkel en alleen gericht op de productie van verkiezingspropaganda.'

Dinsdag komt de federale commissie verkiezingsuitgaven bij elkaar. Die stelt het vademecum voor verkiezingsuitgaven op dat richtinggevend is voor de regionale controlecommissies. Volgens Maddens kan de principiële grondslag van de zaak daar aan bod komen. 'In hoeverre heeft Open VLD gelijk dat deze personeelskosten niet "aangifteplichtig" zijn? Dit is belangrijk voor de volgende verkiezingen: als de controlecommissies niet reageren, kan de niet-aangifte door Open VLD als een precedent gaan fungeren', klinkt het.

