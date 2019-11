Hans Bourlon leert toeschouwers langzamer naar schilderijen kijken

Onderzoek wijst uit dat een museumbezoeker gemiddeld tien seconden naar een schilderij kijkt. 'Het Kunstuur' in Mechelen - een initiatief van Hans Bourlon en zijn broer Joost - wil daar verandering in brengen. 'Wij laten de bezoeker kennismaken met 32 schilderijen van 16 schilders in exact één uur tijd. Dat is een kleine 2 minuten per schilderij.'

Rik Wouters, Zelfportret met de zwarte ooglap (1915) (KMSK Antwerpen, www.lukasweb.be Art In Flanders, foto Hugo Maertens) © .

Bij Hans Bourlon, een van de drijvende krachten achter Studio 100, en zijn broer Joost smeulde al langer het idee om iets te doen met hun liefde voor de kunst. Daar is 'Het Kunstuur' uit geboren, een op z'n minst aparte aanpak om toeschouwers langzaam naar schilderijen te laten kijken.

...

