Hafsa El-Bazioui (Groen): ‘Brusselse jongeren worden anders behandeld dan de Reuzegommers’

De Gentse schepen Hafsa El-Bazioui werd een rolmodel tegen wil en dank. ‘Oproepen om een kogel door mijn hoofd te jagen, dat kunnen we maar beter niet negeren, toch?’

De voorbije weken haalde de Gentse schepen van Personeel en Jeugd Hafsa El-Bazioui (Groen) het nationale nieuws. Gentse ambtenaren die in transitie gaan, krijgen van haar 20 dagen extra verlof. Bovendien schuiven de Gentse groenen haar naar voren als lijsttrekker voor de lokale verkiezingen, in duo met schepen Filip Watteeuw. ‘Het woord “rolmodel”: ik heb er een hekel aan’, zegt ze. Ook in haar nieuwe boek Hafsa, grotendeels een biografie, heeft ze het erover. ‘Er is nood aan rolmodellen, om te kunnen opkijken naar anderen. Anderzijds is het jammer dat we die nog nodig hebben.’

Uw beslissing over het transitieverlof zorgde voor deining. Hoe ging u daarmee om?

Hafsa El-Bazioui: In de praktijk bestond het verlof al, nu staat het in het arbeidsreglement. Bij de Vlaamse overheid werd het al ingevoerd door Liesbeth Homans (N-VA). Het klopt dat ik er heel giftige reacties op heb gekregen, maar ik ga er niet over zwijgen om backlash te vermijden.

U krijgt al jaren bagger over u heen. Inclusief doodsbedreigingen.

El-Bazioui: Ik heb zelfs politiebescherming gekregen. Dan begin je over de banaalste dingen twee keer na te denken. Was het wel veilig om mijn kinderen met de fiets naar school te brengen? Dat heeft erin gehakt. Wat ik ook op sociale media post, er wordt massaal gereageerd door anonieme accounts. Sociale media zoals Facebook en Twitter zouden zulke accounts moeten verbieden, net zoals je ook niet geanonimiseerd op straat mag lopen. Goedbedoelende mensen zeggen me soms dat ik sociale media gewoon moet negeren. Maar oproepen om een kogel door mijn hoofd te jagen, dat kunnen we maar beter niet negeren, toch?

Facebook en Twitter moeten geanonimiseerde accounts verbieden.

Waarom krijgt uw hoofddoek een apart hoofdstuk in uw boek?

El-Bazioui: Ik schrok ervan dat het een item was, toen bleek dat ik de eerste schepen-met-hoofddoek ooit was. Er zijn mensen die verbaasd zijn dat het zo lang heeft geduurd, en er zijn mensen die zeggen dat het te snel gaat en het over soumission hebben. Door erover te praten hoop ik dat we beseffen: what’s the point?

Onlangs werd een topless vrouw in het Gentse recreatiedomein Blaarmeersen belaagd door jongeren. ‘Liggen blote borsten echt zo gevoelig bij moslimjongeren?’ titelde Het Nieuwsblad. Wat denkt u?

El-Bazioui: We moeten over dat onaanvaardbare gedrag praten. Boerkini of topless: iedereen moet zich kunnen ontspannen. Het hoofdprobleem is dat er te weinig verkoelings- en recreatieplekken zijn. Als er spanningen zijn, gaan onze sfeerbeheerders met die jongeren praten om de zaak te kalmeren, en dat werkt in 90 procent van de gevallen. Slechts een kleine minderheid komt met slechte bedoelingen.

Tegelijk merk ik ook dat er bij problemen snel naar cultuurverschillen wordt gezocht. Zodra er jongeren met een migratieachtergrond bij betrokken zijn, gaat het over hun etnisch-culturele of religieuze achtergrond. Trouwens, na dat ene incident heb ik nergens gelezen dat het allemaal moslims zouden zijn geweest. Het is toch vreemd: bij de vreselijke dood van Sanda Dia keken we niet meteen naar de achtergrond van de daders als maatschappelijke verklaring voor hun gedrag. De zogenaamde ‘Brusselse jongeren’ worden anders behandeld dan de Reuzegommers. En daar komt zo veel reactie op.

Is klassenjustitie een realiteit?

El-Bazioui: Ik ben een democraat, ik wil blijven geloven in onze rechtsstaat. Na het arrest kwamen ook in onze stad veel mensen op straat. Dat toont aan dat ze zich betrokken voelen en met vragen zitten. Zeker studenten met een migratieachtergrond lopen met littekens rond. Terecht of onterecht, ze voelen aan dat het een onrechtvaardige situatie is.

Over naar uw partij. Groen heeft in Gent een probleem. Door het kartel van de Open VLD en Vooruit kan het zo goed als zeker een kruis maken over een nieuwe bestuurstermijn.

El-Bazioui: Dat is totaal niet wat ik op straat hoor. We moeten niet bezig zijn met strategie, maar met de stad klaarmaken voor de toekomst.

Je kunt ook te weinig met strategie bezig zijn. De socialisten zetten Groen weg als een elitaire partij die geen oog heeft voor sociale ongelijkheid.

El-Bazioui: We hoeven geen politieke lessen te krijgen van andere partijen. Wij zijn wel degelijk bezig met sociale rechtvaardigheid. Kijk naar de samenstelling van onze Gentse ploeg: divers qua geaardheid, beperkingen, etnische achtergrond… Dat zien we niet bij alle partijen.

In de meeste peilingen komt Groen met 7 à 8 procent als kleinste partij uit de bus. Tegelijk verlaten kopstukken als Kristof Calvo het nationale toneel.

El-Bazioui: Ik geloof niet in een glazen bol. Trouwens, ik snap die hele heisa over Groen niet goed. Het is een positieve keuze om voor het lokale niveau te gaan. Of neem het cumulatieverbod bij Groen. Met mijn schepenambt heb ik helemaal geen tijd om in een parlement te zitten. Denk aan een bepaalde burgemeester van een bepaalde grootstad die nooit opduikt in het parlement (Bart De Wever, nvdr): is de democratie daarbij gebaat? Het is raar dat wij er als partij zo uitgepikt worden door de media. Laten we niet Groen maar de ánderen ter discussie stellen.

Hafsa El-Bazioui, Hafsa, uitgeverij Nanuq, 268 bz., 22,95 euro.