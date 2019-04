Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wil dat Wallonië meer dan Vlaanderen inspanningen levert om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Dat zegt ze in een geanimeerd dubbelgesprek met Groen-voorzitster Meyrem Almaci, dat vandaag verschijnt in Knack.

Wallonië de klimaatinspanningen, Vlaanderen de economische groei. Volgens Gwendolyn Rutten (Open VLD) is een dergelijke deal bij toekomstige klimaatonderhandelingen perfect denkbaar. 'Wallonië heeft meer bos, meer open ruimte en minder industrie', zo zegt Rutten in Knack. 'Het kan daardoor niet alleen makkelijker meer inspanningen doen voor het klimaat, ik hoor van Franstalige politici ook dat zij ambitieuzer willen zijn. Als we nog eens moeten onderhandelen over hoe België de Europese klimaatdoelstellingen zal bereiken, verwacht ik dat zij een groter deel van de inspanning willen leveren.'

We zouden net harder ons best moeten doen om de schaarse natuur die ons rest beter te beschermen. Meyrem Almaci

De gedachteoefening valt alvast op een koude steen bij haar Groen-collega Meyrem Almaci. 'Ik hoop echt dat Vlaanderen meer ambitie zal tonen dan dat', reageert ze. 'We zouden net harder ons best moeten doen om de schaarse natuur die ons rest beter te beschermen. Niets doen is veel duurder. De rekening doorschuiven naar Wallonië zal niet volstaan.'

Het zal u misschien verbazen, maar wij hebben ons de voorbije jaren goed gevoeld in deze coalitie. Gwendolyn Rutten

De Vlaamse klimaatambities zijn niet het enige blauw-groene twistpunt. Uit het interview met Knack blijkt dat Open VLD en Groen het over bijzonder weinig thema's eens zijn. 'Als het over economie gaat, lijken we echt in een andere wereld te leven', stelt Rutten. Ze maakt er geen geheim van dat haar partij het liefst opnieuw met N-VA en CD&V in zee gaat. 'Het zal u misschien verbazen, maar wij hebben ons de voorbije jaren goed gevoeld in deze coalitie.'

Speculaties over haar mogelijke premierschap wijst Rutten overigens resoluut van de hand. 'Voor alle mensen en journalisten die bij gokkantoren gaan wedden op de volgende premier: ik ben geen kandidaat.'