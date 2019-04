Gwendolyn Rutten en Meyrem Almaci: 'Het land heeft behoefte aan vrouwelijk leiderschap'

De groen-blauwe as bestaat niet meer. Vrijwel nergens zijn Meyrem Almaci en Gwendolyn Rutten, de voorzitsters van respectievelijk Groen en de Open VLD, het over eens. 'Nu hebben we écht een sociaal-economische herstelregering nodig.'

Gwendolyn Rutten (l.): 'Ik begin me stilaan af te vragen waarom Meyrem mij een verkiezingsoverwinning heeft toegewenst.' © Debby Termonia