'Ik heb eind vorig jaar mijn nek uitgestoken om een regering te vormen.' Dat heeft Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten vrijdag verklaard in De Ochtend. 'Als je een regering wil maken, dan doe je dat niet alleen met gelijkgezinden', zei ze. 'Ik ben daar niet beschaamd voor.'

Rutten kwam vorig jaar onder vuur te liggen vanuit N-VA-hoek omwille van de opening die de Vlaamse liberalen hadden gemaakt richting een paarsgroene coalitie, dus zonder de N-VA, maar eventueel aangevuld met CD&V. Ze werd zelfs versleten voor postjespakker, omdat ze zou azen op het premierschap in ruil voor regeringsdeelname.

'Ik heb op het einde van vorig jaar echt al een keer geprobeerd en mijn nek uitgestoken om een regering te maken', verklaarde Rutten op Radio 1. Ze benadrukt daarbij dat je in de eerste plaats moet praten met andere partijen. 'Als je een regering wil maken, doe je dat niet alleen met gelijkgezinden, tenzij je een volstrekte meerderheid hebt. En als je die niet hebt, moet je met andere partijen praten.'

'Als alle argumenten op zijn en men echt heel bang is dat er iets zou kunnen gebeuren, dan speelt men niet op de zaak maar op de vrouw.' Gwendolyn Rutten (Open VLD)

Dat laatste geldt volgens Rutten dus ook voor politieke tegenstanders, die op een andere manier naar de samenleving kijken en waar je vaak heel ver van afstaat. 'Maar als je niet eens mag praten en luisteren, hoe kan je dan ooit een akkoord maken?', aldus Rutten, die ook verwees naar de oproep van koning Filip aan de partijen om de exclusieven te laten vallen. 'Je kan niet de ene dag zeggen dat het een schande is, dat er een regering moet komen en dat de stilstand moet stoppen, en de dag nadien allerlei veto's uitspreken.'

Rutten ontkende overigens opnieuw dat ze bereid was paars-groen te steunen in ruil voor de Wetstraat 16. 'Tegen dat soort beschuldigingen sta je machteloos. Het klopt absoluut niet, maar als alle argumenten op zijn en men echt heel bang is dat er iets zou kunnen gebeuren, dan speelt men niet op de zaak maar op de vrouw'.

Ze wilde niet veel kwijt over de oproep van voormalig partijvoorzitter Karel De Gucht om voor een oppositiekuur te gaan. 'Elke regering zal worden gevoerd met de PS en als je daar je ideeën niet in kwijt kan, dan moet je daar niet aan meedoen. Kan je je ideeën daar wel in kwijt, dan moet je overwegen er wel aan mee te doen.'

Rutten kwam vorig jaar onder vuur te liggen vanuit N-VA-hoek omwille van de opening die de Vlaamse liberalen hadden gemaakt richting een paarsgroene coalitie, dus zonder de N-VA, maar eventueel aangevuld met CD&V. Ze werd zelfs versleten voor postjespakker, omdat ze zou azen op het premierschap in ruil voor regeringsdeelname. 'Ik heb op het einde van vorig jaar echt al een keer geprobeerd en mijn nek uitgestoken om een regering te maken', verklaarde Rutten op Radio 1. Ze benadrukt daarbij dat je in de eerste plaats moet praten met andere partijen. 'Als je een regering wil maken, doe je dat niet alleen met gelijkgezinden, tenzij je een volstrekte meerderheid hebt. En als je die niet hebt, moet je met andere partijen praten.' Dat laatste geldt volgens Rutten dus ook voor politieke tegenstanders, die op een andere manier naar de samenleving kijken en waar je vaak heel ver van afstaat. 'Maar als je niet eens mag praten en luisteren, hoe kan je dan ooit een akkoord maken?', aldus Rutten, die ook verwees naar de oproep van koning Filip aan de partijen om de exclusieven te laten vallen. 'Je kan niet de ene dag zeggen dat het een schande is, dat er een regering moet komen en dat de stilstand moet stoppen, en de dag nadien allerlei veto's uitspreken.' Rutten ontkende overigens opnieuw dat ze bereid was paars-groen te steunen in ruil voor de Wetstraat 16. 'Tegen dat soort beschuldigingen sta je machteloos. Het klopt absoluut niet, maar als alle argumenten op zijn en men echt heel bang is dat er iets zou kunnen gebeuren, dan speelt men niet op de zaak maar op de vrouw'. Ze wilde niet veel kwijt over de oproep van voormalig partijvoorzitter Karel De Gucht om voor een oppositiekuur te gaan. 'Elke regering zal worden gevoerd met de PS en als je daar je ideeën niet in kwijt kan, dan moet je daar niet aan meedoen. Kan je je ideeën daar wel in kwijt, dan moet je overwegen er wel aan mee te doen.'