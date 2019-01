Guy D'Haeseleer eregast Vlaams Belang: 'N-VA koos ervoor linkse partijen te depanneren'

Filip Dewinter startte in Huisbrouwerij 't Pakhuis de oppositiecampagne 'Stop socialisme'. Hij uitte zijn woedde over het feit dat de SP.A in Antwerpen opnieuw in het bestuur komt. 'Nadat de socialisten in 2012 langs de voordeur uit het stadhuis werden gezet, laat Bart De Wever ze zes jaar later via de achterdeur weer binnen', vindt hij.

Delen De luchtbel dat de N-VA tegen het cordon is, is na deze gemeenteraadsverkiezingen definitief doorprikt. Guy D'Haeseleer, Forza Ninove

De situatie in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, waar Vlaams Belang-verkozene An Van Uffelen als onafhankelijke verdergaat om een meerderheid te vormen met N-VA en CD&V, noemt Dewinter 'een lichtpuntje'. Hij benadrukte dat Van Uffelen met groen licht van de partij handelde, om een links bestuur in het district af te wenden. Van Uffelen, zelf niet aanwezig op de receptie, kreeg dan ook luid applaus van de partijleden.

Guy D'Haeseleer van Forza Ninove, ook Vlaams parlementslid voor het Vlaams Belang, was eregast op de nieuwjaarsreceptie. Ook hij was hard voor de N-VA en de houding van de partij over het cordon sanitaire rond Vlaams Belang. 'De luchtbel dat de N-VA tegen het cordon is, is na deze gemeenteraadsverkiezingen definitief doorprikt. Ze hadden in Ninove en op andere plaatsen de kans om een Vlaams front te vormen, maar kozen ervoor linkse partijen te depanneren.'