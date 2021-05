Op terrassen en pleinen in Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel was het bijzonder druk zaterdagavond. In Elsene zette de politie het waterkanon in om feestvierders te verdrijven.

In het centrum van Gent was het zaterdagavond bijzonder druk. De Standaard schrijft dat er een Gentse Feestensfeer heerste. Een kwartier na de verplichte sluitingstijd van 22 uur waren bijna alle terassen leeg.

De Gazet van Antwerpen schrijft dat de 'historische T-day' rustig eindigde. De Antwerpse politie liet weten dat de terrassen zonder al te grote problemen om 22 uur sloten.

'Het was een superdag. We gaan terug richting het normale leven', vertelde een opgetogen cafébazin Linda Van Heymbeeck aan GVA. 'Het is natuurlijk jammer dat we al om 22 uur moeten sluiten, maar ik vind ook dat we de regels moeten respecteren. Morgenochtend staan we opnieuw klaar.'

Volkstoeloop Leuven

In Leuven was er een grote volkstoeloop op de Oude markt. De lokale politie heeft het plein zaterdagavond omstreeks 20 uur moeten afsluiten wegens grote drukte. Wie al op het plein aanwezig was, kon wel blijven. Wie er na 20 uur nog op wou, werd niet meer toegelaten.

Vanaf de late namiddag zaten de terrassen zo goed als vol, en ook de trappen van het plein begonnen zich te vullen. Omstreeks 20 uur besloot de politie de toegangen tot het plein af te sluiten.

Er werden geen processen-verbaal uitgeschreven. De politie schat dat het de komende dagen minstens even druk zal blijven in het Leuvense stadscentrum.

Waterkanon in Elsene

Aan het Heilig-Kruisplein in Elsene is de politie zaterdagnacht rond 1.30 uur ingegrepen omdat een 500-tal feestvierders niet naar huis wilden. Er werd daarbij met projectielen naar de politie gegooid. Ook het waterkanon werd ingezet.

Op het Heilig-Kruisplein, dat grenst aan het grotere Flageyplein, hadden zich zaterdagavond een paar duizend jongeren verzameld. Niet alleen de heropening van de terrassen lokte volk naar het plein, er was ook opgeroepen op sociale media om er het einde van de avondklok te vieren.

Bij het ingaan van het samenscholingsverbod om middernacht, toen de horecaterrassen al meer dan twee uur gesloten waren, stond er nog steeds een menigte. Van een veilige afstand bewaren of een mondmasker dragen was nauwelijks sprake. Rond 1.30 uur greep de politie uiteindelijk in, nadat eerst vooral gesensibiliseerd was.

Politiewoordvoerder Olivier Slosse zegt dat de politie op dat moment de ongeveer vijfhonderd jongeren die nog aanwezig waren wegdreef in verschillende richtingen. Er werd daarbij ook het waterkanon ingezet. Rond 2.30 uur was de politieoperatie nog aan de gang. Er zou dus ook met projectielen naar de politie zijn gegooid.

Via Twitter drukte viroloog Marc Van Ranst zijn ongenoegen uit over de samenscholing in Elsene. 'Ga allemaal naar huis, of willen jullie tonen waarom een avondklok nodig is', schreef Van Ranst. 'Verkloot het niet voor de rest van onze bevolking.'

Flashmob

In het centrum van Gent heeft zaterdagnamiddag een flashmob plaats gehad met 120 deelnemers. De Gentse politie was aanwezig en schreef proces-verbalen uit voor verschillende aanwezigen.

In de late namiddag vond op het Sint-Baafsplein in Gent een flashmob plaats, waarop een menigte van zo'n 120 mensen losbrak in zingen en dansen. 'Het evenement was niet aangevraagd. Er werden meerdere inbreuken op de coronamaatregelen vastgesteld, zoals de mondmaskerplicht. Onze mensen hebben daarop correct opgetreden', aldus Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse lokale politie.

