Groenen willen Doel 4 en Tihange 3 winter langer open: ‘Geen alternatief voor echte verlenging’￼

Kamerlid Bert Wollants (N-VA) noemt het voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 een winter langer open te houden ‘een muizenstapje in de goede richting’. Maar dit mag geen alternatief zijn voor een volwaardige verlenging, zegt hij.

Om de bevoorradingszekerheid ook in de winter 2025-2026 te garanderen, wil Van der Straeten, op basis van een risicoanalyse van Elia en Fluxys, via een ‘fuel extension’ Doel 4 en Tihange 3 ook in die periode laten draaien. Normaal gezien gaan de twee centrales in de zomer van 2025 dicht voor een onderhoudsbeurt. Een andere optie die circuleert, maar die dus niet de voorkeur van Groen geniet, is het oprekken van de levensduur van de drie oudere centrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2.

‘Een muizenstapje in de goede richting’, reageert Bert Wollants. ‘Maar de regering erkent hier tenminste mee dat onze kerncentrales zorgen voor meer bevoorradingszekerheid en dat die capaciteit ook nodig is. Door de planning van Doel 4 en Tihange 3 te schuiven en door Doel 1 en 2 en Tihange 1 te laten doordraaien, kan inderdaad voor meer bevoorradingszekerheid worden gezorgd.’

Maar voor de N-VA’er is dit niet genoeg. ‘Een aanpassing in de kalender voor Doel 4 en Tihange 3 mag geen alternatief zijn voor een volwaardige verlenging. Die moet er sowieso komen en ook daar moet minister Van der Straeten dringend werk van maken.’

Hij wijst erop dat de nood aan bevoorradingszekerheid en stroomproductie ‘na die extra maanden toch niet stopt?’

‘Er is dus meer dan reden genoeg om tegelijk ook de verlenging van Doel 3 en Tihange 2 opnieuw op de agenda te zetten en ervoor te zorgen dat de drie reeds verlengde kerncentrales nog minstens 10 jaar extra kunnen draaien.’

Wollants benadrukt wel dat het FANC het licht nog op groen moet zetten voor dit voorstel.