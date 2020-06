Brussels Groenfractieleider Arnaud Verstraete pleit voor een willekeurige, proactieve testing. 'Er zijn te veel voorwaarden aan praktijktesten gekoppeld. Als we praktijktesten als een slagkrachtig instrument willen gebruiken, moet dat anders.'

Sinds september 2019 kunnen praktijktests op de Brussels huurmarkt worden uitgevoerd, maar door de zware en reactieve procedure blijven resultaten uit. Groen had daar overigens voor gewaarschuwd bij het invoeren van het systeem vorige legislatuur, toen de partij in de oppositie zat.

Staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) bevestigt aan Bruzz dat er nog geen praktijktest werd uitgevoerd: 'Tot nu toe hebben we slechts twee zaken geopend', zegt haar woordvoerster Annaïk de Voghel. 'Een eerste keer op initiatief van Unia, maar daarvoor was geen test mogelijk omdat het pand al gehuurd was op het moment dat de waarschuwing werd ontvangen. Die zaak is nu gesloten. Een tweede zaak loopt nog, maar daar is geen test mogelijk omdat er geen klacht is ingediend.'

Arnaud Verstraete wijdt het uitblijven van effectieve praktijktest aan de logge en zware procedure. 'Op dit moment wordt er alleen reactief getest. Dat wil zeggen: wanneer er een klacht is ingediend en er na onderzoek een vermoeden blijkt van discriminatie door de verhuurder. Wij willen dat er ook proactief getest kan worden. Zo wordt er aan de lopende band en willekeurig getest en maken we de praktijktesten slagkrachtig.'

Het huidige systeem zorgt er immers voor dat alleen wie meerdere woningen verhuurt, een praktijktest kan ondergaan, merkt Verstraete nog op: 'Particuliere verhuurders die discrimineren ontspringen de dans. Er kan vandaag alleen een praktijktest komen als er een ernstig vermoeden van discriminatie is. Dus moet er eerst een klacht komen, op basis van een afgesloten huurcontract. Dan moet de klacht nog onderzocht worden. Om een praktijktest te kunnen uitvoeren is het dan wachten tot de eigenaar in kwestie een nieuwe huurder zoekt. Daar kunnen jaren over gaan. Met willekeurige, proactieve testing, screenen we doorlopend de verhuurmarkt op discriminatie. Alleen door zo te testen sturen we de verhuurmarkt de goede kant op.' (Belga)

