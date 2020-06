'Ik wil een steen verleggen in de strijd tegen discriminatie', zegt Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD).

'Een discussie van 48 uur lang', zo omschrijft Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) de hetze rond de praktijktests die vorige week losbarstte. Het hoogtepunt kwam er nadat Somers had aangekondigd lokale besturen te zullen aanmoedigen om met praktijktests te werken. Daarop hield minister-president Jan Jambon (N-VA) crisisoverleg. Het resultaat was dat het woord 'praktijktest' werd geschrapt. In de plaats daarvan komt er een 'academisch monitoringsysteem' om discriminatie in kaart te brengen. 'Sommigen zien daar meteen een bestraffing in', zegt Somers. 'Ik vind evenwel dat je moet sensibiliseren en een draagvlak moet creëren. We verlaten als regering de semantiek en kijken naar de wetenschap.'De wetenschap heeft het antwoord al, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). Dat luidt: praktijktests. Bart Somers: We gaan naar hen luisteren zonder iets uit te sluiten. De wetenschappers kunnen het zich niet permitteren om met iets aan te komen dat volgens hen geen verschil zal maken. Dat kan volgens mij in enkele maanden. Valse cv's uitsturen om discriminatie op te sporen lijkt al bij voorbaat uitgesloten. 'Een overheid mag niet liegen', zei minister Matthias Diependaele (N-VA) in Terzake. Somers: Ik heb een goede band met mijn collega, maar daar gaat hij in de fout. Als je die redenering doortrekt, zou je kunnen zeggen dat ze in Antwerpen liegen. Daar zijn praktijktests. Dat geldt dan ook voor de N-VA-Kamerfractie toen ze de wet rond mysterycalls goedkeurde. Ik vind dat een overheid liegt wanneer ze haar belofte niet waarmaakt om gelijke kansen te creëren en discriminatie tegen te gaan.Heeft de regering afgelopen vrijdag wel een stap vooruitgezet? Somers: Zeker. We vragen aan de wetenschappers een systeem dat we zullen gebruiken bij de Vlaamse overheid en zullen aanbieden aan de lokale besturen om de discriminatie daadwerkelijk aan te pakken. Ik ben niet minister geworden om na vijf jaar te zeggen dat ik veel heb gepalaverd, maar niets heb veranderd. Anders kan ik evengoed weer burgemeester van Mechelen worden. Ik wil een steen verleggen in de strijd tegen discriminatie. (op dreef) De inzet wordt groter. Het gaat niet enkel meer over mensen die naar hier zijn gemigreerd zonder opleiding of kennis van het Nederlands. Nu gaat het over een derde van onze Vlaamse jongeren. Over mensen die hier geboren zijn, Nederlands spreken en zich identificeren met hun maatschappij en toch nog anders behandeld worden. Hebt u fouten gemaakt? Somers: Nee. Dit is een principieel debat met emotionele kanten. De wil is er bij alle coalitiepartners om meer te doen dan in het verleden. Je kunt op de angsten inspelen en appelleren aan de onderbuik. Of je doet een beroep op het hart en het verstand. Jongere generaties die opgroeien in het diverse Vlaanderen pikken racisme en discriminatie niet meer.Uw critici vergelijken u weleens met oud-vicepremier Kris Peeters (CD&V), die in de regering-Michel de N-VA op de zenuwen werkte.Somers: (lacht) Van Kris Peeters werd gezegd dat hij zaken blokkeerde. Ik denk dat ik net het omgekeerde doe. Ik probeer vooruitgang te boeken.