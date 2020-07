Als het van Groen afhangt, moet elke vorm van haatspraak op dezelfde manier worden behandeld voor de correctionele rechtbank. Kamerlid Jessika Soors wil daarvoor artikel 150 van de Grondwet aanpassen.

'Het debat mag en moet stevig gevoerd worden. Maar er is een grens als er wordt aangezet tot haat, discriminatie en geweld. Door alles voor de correctionele rechtbank te brengen, pakken we alle haat op dezelfde manier aan', legt Soors uit.

Artikel 150 van de Grondwet bepaalt dat drukpersmisdrijven met motief van homofobie, discriminatie op basis van religie en van personen met een handicap voor assisen moeten verschijnen. Geschreven haatberichten met motief van racisme of xenofobie vallen niet onder artikel 150 en komen voor correctionele rechtbank.

Het probleem is voor Soors het verschil tussen racistische en andere geschriften en verschil tussen geschreven en niet-geschreven haatboodschappen. 'Dat zorgt voor veel onduidelijkheid en straffeloosheid. De afgelopen 50 jaar zijn er maar twee drukpersmisdrijven voor assisen verschenen.'

Het Kamerlid benadrukt dat haar voorstel vooral voor een efficiënte bestraffing moet zorgen, maar in geen geval de vrijheid van meningsuiting aantast. 'Maar oproepen tot haat, geweld of discriminatie gaat te ver. Er worden geen extra strafbare zaken toegevoegd. Het gaat er om hoe er wordt vervolgd. Door alles voor de correctionele rechtbank te brengen, maken we komaf met de onduidelijkheid en straffeloosheid.'

'Het debat mag en moet stevig gevoerd worden. Maar er is een grens als er wordt aangezet tot haat, discriminatie en geweld. Door alles voor de correctionele rechtbank te brengen, pakken we alle haat op dezelfde manier aan', legt Soors uit.Artikel 150 van de Grondwet bepaalt dat drukpersmisdrijven met motief van homofobie, discriminatie op basis van religie en van personen met een handicap voor assisen moeten verschijnen. Geschreven haatberichten met motief van racisme of xenofobie vallen niet onder artikel 150 en komen voor correctionele rechtbank. Het probleem is voor Soors het verschil tussen racistische en andere geschriften en verschil tussen geschreven en niet-geschreven haatboodschappen. 'Dat zorgt voor veel onduidelijkheid en straffeloosheid. De afgelopen 50 jaar zijn er maar twee drukpersmisdrijven voor assisen verschenen.' Het Kamerlid benadrukt dat haar voorstel vooral voor een efficiënte bestraffing moet zorgen, maar in geen geval de vrijheid van meningsuiting aantast. 'Maar oproepen tot haat, geweld of discriminatie gaat te ver. Er worden geen extra strafbare zaken toegevoegd. Het gaat er om hoe er wordt vervolgd. Door alles voor de correctionele rechtbank te brengen, maken we komaf met de onduidelijkheid en straffeloosheid.'