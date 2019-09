De revival van het 'wetenschappelijk racisme': ook Europeanen waren vroeger zwart

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

Er is geen enkele wetenschappelijke grond voor een opdeling van mensen in 'rassen'. Racisme is een sociologische en politieke constructie. Toch lijkt het 'wetenschappelijk racisme' een revival te kennen. Met dank aan het Witte Huis.

U kunt genetisch meer verschillen van uw blanke bovenbuur dan van uw zwarte onderbuur. © Getty Images

Het moet me een zootje geweest zijn in de prehistorie. We weten dat alle niet-Afrikanen een genetische erfenis in zich dragen van de neanderthaler, meer dan waarschijnlijk de laatste andere mensensoort op aarde. Het verschil tussen de moderne mens en de neanderthaler was te klein om vruchtbare nakomelingen tussen beide soorten uit te sluiten, ondanks het feit dat hun wegen al 750.000 jaar eerder uit elkaar waren gegaan.

...

