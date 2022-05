Groen wil dat openstaande opvangplaatsen voor Oekraïners naar andere vluchtelingen gaan

Coalitiepartner Groen roept staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) op om de opvangplaatsen voor Oekraïense vluchten die niet opgevuld zijn, in te schakelen in het reguliere opvangnetwerk

‘Wat voor Oekraïense vluchtelingen kan, moet ook voor andere vluchtelingen kunnen’, vindt Kamerlid Eva Platteau.

Ze wijst erop dat vandaag nog steeds vluchtelingen op straat blijven staan aan het Klein Kasteeltje bij gebrek aan opvangcapaciteit. De Belgische Staat slaagt er niet in hen onderdak te geven, hoewel hij daartoe verplicht is. Tegelijkertijd zijn er de laatste maanden veel opvangplaatsen gecreëerd voor Oekraïense vluchtelingen. Die plaatsen zijn vandaag niet allemaal ingevuld. De Belgische Staat en Fedasil zijn verplicht om iedereen die hier asiel aanvraagt onderdak en opvang te bieden, aldus nog Groen.

‘Allesbehalve humaan’

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel veroordeelde de Belgische Staat in januari 2022 wegens het niet nakomen van deze wettelijke verplichting. Zelfs in geval van een verzadigd opvangnetwerk, is staatssecretaris Mahdi verplicht om iedereen opvang te bieden, desnoods via noodopvang. ‘De wet is duidelijk, het regeerakkoord is dat ook: België voert een rechtvaardig en humaan asielbeleid. Doelbewust een wettelijke verplichting niet nakomen en mensen op straat laten slapen tot men hiervoor door een rechtbank wordt veroordeeld, is allesbehalve rechtvaardig en humaan’, aldus nog Platteau.

Groen vraagt dat de staatssecretaris dringend een plan op tafel legt om een opvangplaats te kunnen garanderen voor iedereen die daar recht op heeft.