Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) wil dat het hele Vlaamse Parlement één keer per jaar met een jongerenblik naar het beleid kijkt.

De vraag komt er niet toevallig op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout vraagt aan parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) elke commissie van het Vlaams Parlement zich één keer per jaar 'met een jongerenblik' op haar thema's werpt. Vaneeckhout ziet daarbij een rol weggelegd voor de Kinderrechtencommissaris.

Groen wijst erop dat Vlaanderen in 1991 als eerste in België het Kinderrechtenverdrag goedkeurde. De recente ervaringen van kinderen geven de vraag een extra laag. 'Tijdens de coronacommissie bleek dat we kinderen uit het zicht verloren', aldus Vaneeckhout.

Volgens de oppositiepartij schiet het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan van minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) eveneens tekort. 'Daarin staat wat alle ministers zullen doen voor kinderen. Helaas blinkt het uit in vaagheid. Dat is typisch wanneer het gaat over kinderen. Plannen moeten vertaald worden in tastbaar beleid, anders zijn het luchtkastelen.'

