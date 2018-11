Syrische vluchtelingen willen naar huis, maar: 'Te vroeg voor een terugkeer'

Libanon telt nog geen vijf miljoen inwoners en herbergt ruim een miljoen Syrische vluchtelingen. Die is het land liever kwijt dan rijk. Ook de meeste vluchtelingen willen niets liever dan naar huis gaan, zegt Willem Staes van 11.11.11, koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Hij sprak in Libanon met een vijftigtal Syrische vluchtelingen in verschillende opvangkampen en schreef er een rapport over: 'Long Road to Return'. 'Elke Syriër voelt de druk van de Libanese overheid om het land te verlaten. Sinds de parlementsverkiezingen van afgelopen mei neemt de vijandige sfeer toe. Toch zijn de Syr...